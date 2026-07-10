*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株、ファーストリテイリングが指数を押し上げ～

10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株、ファーストリテイリングが指数を押し上げ

■ファーストリテ、26/8上方修正 営業利益7300億円←7000億円

■三菱自＜7211＞京都でヒト型ロボ量産、東京大学発新興と合意

■半導体やAI関連株、ファーストリテイリングが指数を押し上げ

10日の日本株市場は、半導体やAI関連株への物色が継続することで強含みの相場展開が見込まれよう。9日の米国市場はNYダウが139ドル高、ナスダックは336ポイント高だった。トランプ米大統領はイランとの衝突について、大規模作戦の再開にはつながらないとの見解を示した。米中央軍は追加攻撃が終了したと発表。原油価格が下落したことでインフレ懸念が和らぎ、協議再開への期待感から前日の大幅な下げに対する買い戻しに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比1090円高の69010円。円相場は1ドル＝162円30銭台で推移。

日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで67480円まで売られた後にリバウンドをみせており、一時69090円まで買われる場面もみられた。心理的に抵抗線として意識されていた25日線を捉えてきたことで、リバウンドの動きを強めてくる可能性がある。



米国市場ではマイクロン・テクノロジーなど半導体関連株への物色が活発となり、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は3％を超える上昇になった。前日に続いて半導体やAI関連株への物色が見込まれるなか、アドバンテスト＜6857＞や東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞などへの資金流入が強まりそうである。



また、昨夕決算を発表したファーストリテイリング＜9983＞は、2026年8月期業績予想の修正を発表。営業利益を7000億円から7300億円に上方修正した。コンセンサス（7150億円程度）を上回る修正が好感されそうであり、日経平均株価を押し上げそうだ。



週末要因から買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるものの、25日線（68618円）を明確に上抜けてくるようだと、先物主導で上へのバイアスが強まる可能性はあるだろう。また、連動性が高まっている韓国のSKハイニックスやサムスン電子の動向も注目されそうである。

■ファーストリテ、26/8上方修正 営業利益7300億円←7000億円

ファーストリテ＜9983＞は今期3度目となる2026年8月期業績予想の修正を発表。営業

利益を7000億円から7300億円に上方修正した。海外ユニクロ事業がけん引する。今

期に入り3四半期連続で四半期ベースの売上収益が1兆円を突破した。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（67743.85、+924.80）

・NYダウは上昇（52487.41、+139.02）

・ナスダック総合指数は上昇（26206.89、+336.24）

・SOX指数は上昇（12960.00、+385.04）

・シカゴ日経225先物は上昇（69010、+1090）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・日東電工＜6988＞HDD回路基板を増産、DC向け追い風

・NTT＜9432＞NTTデータG社長・中山和彦氏、IT、世界トップ3狙う

・三菱自＜7211＞京都でヒト型ロボ量産、東京大学発新興と合意

・栃木銀行＜8550＞企業価値担保権で契約、日光の旅館に第1号

・ホンダ＜7267＞アルゼンチンで2輪販売金融サービス、共同積み立て購入支援

・ローム＜6963＞SiCパッケージ量産、高放熱と高耐圧を両立

・コスモエネルギーHD＜5021＞コスモ石油、製油所に四足歩行ロボ、点検実現性を確認

・東京ガス＜9531＞巨大タンク表面でロボ自走、ガスホルダー点検

・明治HD＜2269＞明治系、感染症領域で存在感、国と連携、安定供給体制整備

・コーセーHD＜4922＞南アルプス工場稼働、良質な水でスキンケア品生産

・清水建設＜1803＞建設現場でAIロボ実証

・商船三井＜9104＞日本IBMと、AIで船舶運航判断を高度化

・サーラコーポレーション＜2734＞リフォーム事業集約、30年度売上高300億円



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 国内企業物価指数(6月) 予想0.3％ 前回0.9％

＜海外＞

・15:00 独・CPI(6月) 前回-0.3％

・17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 前回0.27％

・20:30 印・外貨準備高(先週)

・21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(6月) 予想0.32％ 前回0.58％

・21:30 加・失業率(6月) 予想6.6％ 前回6.6％

・欧・欧州連合(欧)財務相理事会(ブリュッセル)《YY》