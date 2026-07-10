*06:01JST NY株式：NYダウは139.02ドル高、原油安や金利の低下を好感

米国株式市場は上昇。ダウ平均は139.02ドル高の52487.41ドル、ナスダックは336.24ポイント高の26206.89で取引を終了した。

対イラン和平協議の再開期待に、寄り付き後、上昇。原油価格の下落が好感され、相場は終日堅調に推移した。ナスダックは金利安に加え、ハイテク回復が支援し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品や半導体・同製造装置が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

フラッシュメモリ製造・販売するマイクロン・テクノロジー（MU）はメモリー需要が強く国内の設備投資拡大計画を発表し、上昇。同業のサンディスク（SNDK）も韓国の同業SKハイニックスのナスダック市場上場を控え、上昇。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）は自社製チップ製造計画が好感され、上昇。恩恵を受けると、半導体ウエハー製造装置と部品の開発・製造のアプライド・マテリアルズ（AMAT）やラムリサーチ（LRCX）も上昇した。

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）はコーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）が同社のソフトウエアへの依存度を減らすために、独自の人工知能（AI）ツールを開発中と報じられ、下落。スターバックス（SBUX）は上昇した。飲料会社のペプシコ（PEP）は消費者のスナック菓子などへの支出減少を警告し、下落。

NY連銀のウィリアムズ総裁は、現在インフレリスクが高いとの考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》