*02:33JST [通貨オプション]R/R、1年物は円プット引き続き優勢

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは連日、円先安観に伴う円プット買いが強まり、特に1年物は引き続き円コールに比べ、円プットスプレッドが優勢となった。

・1カ月物6.87％⇒6.57％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.42％⇒7.26％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.81％⇒7.71％（08年＝23.92％）

・1年物8.39％⇒8.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.30％⇒＋1.29％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.68％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.29％⇒＋0.28％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物－0.02％⇒－0.02％（08年10/27＝+10.71％）《KY》