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[通貨オプション]R/R、1年物は円プット引き続き優勢
記事提供元：フィスコ
*02:33JST [通貨オプション]R/R、1年物は円プット引き続き優勢
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは連日、円先安観に伴う円プット買いが強まり、特に1年物は引き続き円コールに比べ、円プットスプレッドが優勢となった。
・1カ月物6.87％⇒6.57％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.42％⇒7.26％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.81％⇒7.71％（08年＝23.92％）
・1年物8.39％⇒8.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.30％⇒＋1.29％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.68％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.29％⇒＋0.28％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物－0.02％⇒－0.02％（08年10/27＝+10.71％）《KY》
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