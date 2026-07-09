*08:13JST 米国株式市場はまちまち、対イラン戦争再開警戒もハイテクが支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

JUL9

Ｏ 67535（ドル建て）

Ｈ 68625

Ｌ 65515

Ｃ 67865 大証比+95（イブニング比+65）

Vol 9949



JUL9

Ｏ 67570（円建て）

Ｈ 68565

Ｌ 65430

Ｃ 67800 大証比+30（イブニング比+0）

Vol 39654

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.53円換算）で、関西電力 ＜9433＞、ダイキン

工業＜6367＞、テルモ＜4543＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2324 -

6

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.25 0.22 6704 12

5

8035 (TOELY) 住友商事 38.40 -0.98 6241 -1

7

6758 (SONY.N) TDK 20.58 0.12 3345 4

7

9432 (NTTYY) KDDI 17.28 0.17 2809

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.02 970 -21.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.63 -0.31 4816 3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.13 0.71 5893 13

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.01 5009 30

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.34 -0.48 6937 1

7

8001 (ITOCY) 丸紅 30.65 -277.75 498 -446

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.23 0.05 8313 6

3

8031 (MITSY) 東京エレク 212.21 3.46 68981 163

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12190 1

0

4568 (DSNKY) 第一三共 16.75 -0.07 2722

5

9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 -0.69 2197 -95.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.53 -0.11 937 -94

1

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.40 -0.40 1539 -5.

5

7267 (HMC.N) スズキ 50.82 -1.38 2065

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.03 -0.09 6186 -1

6

6902 (DNZOY) ファナック 20.57 -0.83 6686 -1

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.61 -0.87 7350

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.92 0.08 2587 -1

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.36 0.03 6397 2

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.60 -0.28 25355 -10

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.75 -0.22 5445 -

6

7741 (HOCPY) キヤノン 26.50 -0.12 4307 1

9

6503 (MIELY) 三菱電機 70.43 -1.53 5723 2

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.40 -0.22 3153 1

7

7751 (CAJPY) 任天堂 10.85 -0.22 7054 -3

1

6273 (SMCAY) SMC 21.81 -0.43 70896 39

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.88 -0.13 315 1.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 42.70 -0.50 69400 117

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.42 -0.25 2019 -1

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.43 0.05 4458 -

6

6702 (FJTSY) 富士通 20.52 -0.29 3335 -1

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.11 -0.04 3611 -

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 0.04 2355 -1

5

8002 (MARUY) 三井物産 573.27 0.50 4659

2

6723 (RNECY) ルネサス 14.53 0.15 4723 6

1

6954 (FANUY) 京セラ 22.50 -0.43 3657

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.87 0.03 1859 -

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.31 -0.35 4276

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.19 -0.66 6532

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.98 -0.16 3569 -

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.96 -0.06 2574 -

9

6857 (ATEYY) シスメックス 9.76 0.21 1586 -

6

4543 (TRUMY) テルモ 13.93 -0.29 2264 -12.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.02 0.20 1791 13.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.53円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5009 304

6.46

6762 (TTDKY) アドバンテスト 177.40 28833 1288

4.68

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2386 -163.5 -

6.41

9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 2197 -95.5 -

4.17



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52348.39 前日比：-576.76

始値：52758.47 高値：52758.47 安値：52069.87

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25870.65 前日比：51.96

始値：25704.66 高値：25896.07 安値：25526.47

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7482.71 前日比：-21.14

始値：7476.54 高値：7488.51 安値：7421.82

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.074％ 米10年国債 4.573％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は576.76ドル安の52348.39ドル、ナスダックは5

1.96ポイント高の25870.65で取引を終了した。

トランプ大統領が対イラン停戦終了の可能性を警告したため戦争再開を警戒し、寄

り付き後、大幅安。原油価格や長期金利の上昇を嫌気した売り圧力も強まり、終日

軟調に推移した。終盤にかけ、ハイテクが支援しナスダックは上昇に転じ、まちま

ちで終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパ

レルが下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。携帯端末

のアップル（AAPL）は国内製部品の支出拡大計画の一環として半導体ブロードコム

（AVGO）とのカスタム半導体開発契約で300億ドル超拡大する見通しを発表し、上

昇。ブロードコム（AVGO）も上昇した。

ディスカウント小売のターゲット（TGT）はアナリストが同社の店舗来客数が強く、

商品向上などを評価したため、上昇。航空会社のデルタ（DAL）やユナイテッド（UA

L）、クルーズ船運営のカーニバル（CCL）やノルウエージャン・クルーズライン・

ホールディングス（NCLH）などは中東情勢の緊張長期化による燃料費高止まりなど

を懸念しそれぞれ売られた。

衣料品メーカーのリーバイ・ストラウス（LEVI）は取引終了後に四半期決算を発

表。予想を上回る売り上げで増配を発表したが、見通しが期待に満たず、時間外取

引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》