*18:16JST 8日の香港市場概況： ハンセンは大幅反発、出遅れ感を意識した展開

8日の香港市場は大幅に反発。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比702.57ポイント（2.99％）高の24199.46ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が313.96ポイント（4.04％）高の8084.22ポイントで引けた。

ハンセン指数は約3週ぶりの高値水準まで回復した。出遅れ感を意識した押し目買いに加え、本土系テック株への買い戻しが相場を押し上げた。欧米や韓国、日本の主要市場との比較で香港市場の出遅れが意識され、中国景況感の改善や産業支援策への見方も支援材料となった。中東情勢や中国の主要経済指標の公表を控えた様子見姿勢は残ったものの、イランへの空爆作戦完了が伝わると買いが優勢となり、指数は上げ幅を広げた。投資家は外部環境への警戒を残しつつも、割安感を意識した買いを進める展開となった。

香港市場の個別銘柄では、石炭の上昇が目立った。金馬能源（06885/HK）が13.6％高、蒙古能源（00276/HK）が9.8％高、ヤン煤澳大利亜（03668/HK）が3.5％高となった。また、ソフトウェア関連も堅調で、金蝶国際（00268/HK）が15.0％高、元力控股（01933/HK）が10.9％高、看通集団（01059/HK）が9.6％高と上昇した。中国本土系テック株への買い戻しが広がり、指数をサポートした。

ほかに、銀行セクターも高い。中国建設銀行（00939/HK）が5.7％高、中国銀行（03988/HK）が5.6％高、BOC香港（82388/HK）が5.6％高となった。

一方、バイオ医薬関連はさえない。美因基因（06667/HK）が9.1％安、思路迪医薬股份（01244/HK）が8.2％安、中生北控生物科技（08247/HK）が7.6％安と下落した。

中国本土市場は3日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比0.49％安の3970.88ポイントで取引を終了した。《CS》