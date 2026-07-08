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東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ
*15:49JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ
精密機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、機械、建設業、電気機器なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、パルプ・紙、証券業、銀行業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 991.23 ／ 2.83
2. 海運業 ／ 1,993.61 ／ 1.79
3. パルプ・紙 ／ 651.95 ／ 0.47
4. 証券業 ／ 931.27 ／ 0.44
5. 銀行業 ／ 727.14 ／ 0.24
6. 水産・農林業 ／ 754.75 ／ 0.24
7. 電力・ガス業 ／ 677.62 ／ 0.14
8. 情報・通信業 ／ 7,770.42 ／ 0.12
9. 保険業 ／ 3,940.74 ／ 0.02
10. 食料品 ／ 2,876.29 ／ -0.01
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,915.77 ／ -0.07
12. 陸運業 ／ 2,278.64 ／ -0.13
13. 小売業 ／ 2,411.45 ／ -0.17
14. 石油・石炭製品 ／ 2,658.14 ／ -0.28
15. サービス業 ／ 3,781.99 ／ -0.35
16. その他金融業 ／ 1,589.54 ／ -0.50
17. 繊維業 ／ 951.57 ／ -0.56
18. ゴム製品 ／ 5,852.15 ／ -0.66
19. 鉄鋼 ／ 736.87 ／ -0.86
20. その他製品 ／ 5,783.52 ／ -1.02
21. 卸売業 ／ 5,556.04 ／ -1.13
22. 不動産業 ／ 2,608.66 ／ -1.14
23. 医薬品 ／ 3,909.23 ／ -1.22
24. 空運業 ／ 250.3 ／ -1.38
25. 化学工業 ／ 3,191.44 ／ -1.64
26. 金属製品 ／ 2,215.12 ／ -1.66
27. 輸送用機器 ／ 4,661.21 ／ -2.17
28. ガラス・土石製品 ／ 2,574.62 ／ -2.69
29. 電気機器 ／ 8,601.28 ／ -2.70
30. 建設業 ／ 2,741.32 ／ -2.75
31. 機械 ／ 5,009.54 ／ -3.18
32. 非鉄金属 ／ 5,549.29 ／ -3.98
33. 精密機器 ／ 13,646.26 ／ -4.07《CS》
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