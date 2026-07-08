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7月8日日本国債市場：債券先物は126円58銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 7月8日日本国債市場：債券先物は126円58銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円69銭 高値126円75銭 安値126円51銭 引け126円58銭
2年 1.411％
5年 1.970％
10年 2.854％
20年 3.836％
8日の債券先物9月限は126円69銭で取引を開始し、126円58銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.18％、10年債は4.55％、30年債は5.06％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.03％、英国債は4.85％、オーストラリア10年債は4.88％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・23:00 米・卸売在庫(5月) 予想0.3％ 前回0.3％
・27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月16日-17日会合分)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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