米テスラがAI利用費を週200ドルに制限　マスク氏率いるxAI製品のみ「例外」とする内部方針

テスラが、従業員によるサードパーティ製AIツールの利用費を週200ドル（約3万2400円）に制限する方針を固めたと報じられた。この制限はAnthropic、OpenAI、Googleなどのモデルに適用されるが、イーロン・マスク氏が率いるxAIの製品は対象外になるという。エンジニアの間ではxAIの「Grok」よりもAnthropicの「Claude」を好む傾向が強いとされており、今回の制限は社内のツール選択に大きな影響を与える可能性がある。

■急増するトークンコストと利用制限の導入

米メディアのThe InformationおよびElectrekが報じた内部メモによると、テスラは2026年7月6日（日）から、従業員がサードパーティ製AIツールに費やす経費を週200ドル（約3万2400円、1ドル＝162円換算）に制限する。この上限を超える利用にはマネージャーの承認が必要となる。

テスラは過去半年間にわたり、社内プラットフォーム「Bottle Rocket」を通じてOpenAI、Anthropic、xAI、Cursorなどのモデルへのアクセスを提供し、従業員にAIの積極的な活用を促してきた。社内ダッシュボードでトークン消費量による従業員のランキングを公開するほどだったが、この推進策が予想以上のコスト増を招いたという。

関係者2名がElectrekに語ったところによると、一部のソフトウェアエンジニアは毎週数千ドル規模のトークン費用を消費していた。テキストの送受信単位で課金されるトークンベースの料金体系は、企業規模で数千人のエンジニアが高度なコーディングや文書解析に利用すると、コストが際限なく膨らむ性質がある。今回の週200ドルの制限は、こうした変動費を抑制するための措置とされる。

■マスク氏関連製品のみ「例外扱い」とする懸念

今回の経費制限において最も注目されているのは、その除外規定である。イーロン・マスク氏が率い、テスラも20億ドル（約3240億円）を出資しているAI企業「xAI」のベータ版製品（GrokやComposerなど）は、週200ドルの制限対象に含まれない。一方で、競合するAnthropic、OpenAI、Googleのモデルへの支出はすべて制限の対象となる。

テスラは2026年1月にxAIのシリーズEラウンドで20億ドルを出資した。この投資は一部の株主から強い反対を受けたものの、最終的に承認されている。さらに2026年2月には、マスク氏が率いる別の企業であるSpaceXがxAIを買収した。

一部の株主からは、マスク氏がテスラのAI人材やNvidia製GPUなどの経営資源を自身のプライベートなAI企業に流用しているとして、受託者責任違反で提訴される事態も起きている。今回の新しい経費ポリシーは、テスラが自社の経費管理の仕組みを利用して、従業員が好むツールへのアクセスを制限し、マスク氏が所有するAI企業を優遇しているとの見方を強める可能性がある。

■エンジニアの「Claude」支持とGrokの課題

社内での積極的なプロモーションにもかかわらず、xAIの「Grok」はテスラのエンジニアの間で十分な支持を得られていないとされる。社内の利用状況を知る4名の関係者がElectrekに語ったところによると、従業員は日々の開発業務において、Anthropicの「Claude」を圧倒的に好んでいるという。

この傾向は、xAIのプロダクトリードによるフィードバックセッションや、マスク氏自身による社内メールでの利用推奨があっても変わらなかった。Grokは過去に、テスラ車内への統合において車両の独自機能と連携できないなどの技術的課題が報じられていた。マスク氏自身も2026年3月に、xAIは「最初から正しく構築されていなかった」として根本的な再構築を行っていることを認めている。

週200ドルの制限が導入されることで、エンジニアがClaudeなどの競合モデルを使用する際には予算上の摩擦が生じることになる。計算負荷の高いコーディングを行うエンジニアはすぐに週200ドルの枠を使い果たすため、予算制限のないxAI製品を使わざるを得ない状況が作り出される可能性がある。

■SpaceXによるCursor買収で広がる影響

この例外規定の影響範囲は、今後さらに拡大するとみられている。2026年6月16日、SpaceXは人気AIコーディングツール「Cursor」の開発元であるAnysphereを60億ドル（約9兆7200億円）で買収することに合意した。取引は2026年第3四半期に完了する予定である。

Cursorはテスラのエンジニアが最も使い慣れているAIコーディングツールであり、社内でも広く使われてきた。SpaceXによる買収が完了すれば、Cursorの「Composer」モデルもマスク氏の支配下に入ることになり、xAI製品と同様に制限の例外対象となる可能性が高い。これにより、エンジニアが実際に好んで使うツールが例外枠に収まることになるが、それは製品の純粋な評価ではなく、マスク氏の企業買収という構造的な要因によるものとなる。

■業界全体に広がるAIコストの見直し

生成AIのコスト管理に直面しているのはテスラだけではない。Uberは2026年のAI予算を4月までに使い果たし、従業員のAI利用費を月額1,500ドル（約24万3000円）に制限した。Meta、Amazon、Walmartなども同様の制限を導入するか、より安価なモデル層への移行を推奨している。

しかし、他社がすべてのAIツールを一律に制限しているのに対し、テスラは自社CEOが直接的な財務利害関係を持つ特定のベンダー（xAI）のみを優遇している点が大きく異なる。

■AI開発からの撤退ではなく「自社インフラへの投資シフト」

今回の従業員向け経費制限は、テスラがAI開発から手を引くことを意味するものではない。テスラは2026年の設備投資見通しを250億ドル（約4兆500億円）以上に引き上げており、これは2025年の85億ドルから大幅な増加となる。資金はAIトレーニングインフラや自動運転開発、人型ロボット「Optimus」プログラムなどに投じられている。

週200ドルの制限は、従業員のツール利用に伴う変動費（トークン代）を抑え、自社が所有・管理するAIインフラへと投資をシフトさせるための再配分とみられる。ただし従業員にとっては、利用できるAIツールが技術的な優位性だけでなく、マスク氏の企業支配図によって左右される状況が強まることになる。

なお、本件に関してテスラはコメントの要請に応じていない。

■注目ポイントQ&A

●なぜテスラはAIツールの利用費を週200ドルに制限したのですか？

一部のエンジニアが毎週数千ドルに達するトークン費用を消費していたためです。テスラはこれまでAIの積極的な利用を推奨していましたが、トークン課金によるコストが急増したことから、変動費を管理するために2026年7月6日より週200ドルの上限を設け、超過分にはマネージャーの承認を必須としました。

●なぜxAIのツールは制限の対象外なのですか？

内部メモによると、イーロン・マスク氏が率いるxAIのベータ版製品（GrokやComposerなど）は制限から除外されています。テスラはxAIに20億ドルを出資しており、マスク氏が財務的利害関係を持つツールの利用を促す構造になっています。

●テスラのエンジニアはどのAIツールを好んでいますか？

関係者によると、エンジニアは日常の開発業務において、xAIのGrokよりもAnthropicのClaudeを広く好んで使用しています。Grokの社内プロモーションやマスク氏による推奨があった後も、この傾向は変わっていません。

●SpaceXによるCursorの買収は、この制限にどう影響しますか？

SpaceXがCursorの開発元であるAnysphereを約60億ドルで買収することに合意しており、2026年第3四半期に完了する予定です。買収完了後、エンジニアに人気のコーディングツールであるCursor（Composer）もマスク氏の支配下に入るため、制限の例外対象になり、実質的に無制限で利用できるようになるとみられます。

元記事: Tesla Limits AI Tool Spending to $200 Weekly While Musk’s Grok Stays Exempt