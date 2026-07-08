jig.jp、スマート眼鏡「SABERA」のMakuake購入総額1.9億円超

■サポーター2743人、7月末以降に順次発送し8月下旬ごろ一般販売へ

jig.jp<5244>(東証グロース)は7月7日、次世代スマート眼鏡「SABERA」の先行販売プロジェクトを6月29日に終了し、応援購入総額1億9291万7570円、サポーター2743人、達成率1万9291%を記録したと発表した。Makuake歴代ランキングは、プロジェクト終了時点で第23位となった。

同プロジェクトは4月20日から応援購入サービス「Makuake」で実施した。期間中には東京、大阪、名古屋、福岡、鯖江などで体験会を開催し、約40gの軽量性や自然な装着感、リアルタイム翻訳などの主要機能について利用者や法人から意見を集めた。

今後は7月末以降、準備でき次第順次発送し、8月下旬ごろから一般販売を予定する。販売チャネルは自社ECサイトに加え、眼鏡販売店、家電量販店、その他ECサイトへ順次展開し、製造業、建設業、医療、観劇支援など法人分野での導入も進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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