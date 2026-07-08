ベストワンドットコム、2030年中期経営計画を公表、売上高100億円・営業利益10億円を目標

■クルーズ・ホテル旅館・インバウンドの3軸モデルへ転換、投資枠5～10億円で成長加速

ベストワンドットコム<6577>(東証グロース)は7月7日、2030年中期経営計画(事業計画及び成長可能性に関する事項)を公表した。2030年には「クルーズ・ホテル旅館・インバウンド」の3軸分散型成長モデルを確立し、売上高100億円、営業利益10億円、EBITDA12～15億円の達成を目指す。

同計画では、2025年実績の売上高25億円から4倍規模への拡大を掲げる。事業別ではクルーズ事業が売上高55～60億円、営業利益5億円前後、インバウンド事業が売上高40～45億円、営業利益4億円前後、ホテル旅館事業が売上高5～10億円、営業利益1～2億円前後を想定する。

クルーズ事業では商品力・送客力・B2B拡大、ホテル旅館事業では「えびす旅館」モデルの横展開、インバウンド事業では訪日需要の取り込みを進める。M&A・投資戦略ではコア事業周辺領域に投資枠5～10億円を設ける。なお、2025年10月30日に公表した「経営方針」の成長目標は取り下げ、同計画の経営方針・目標へ移行する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

