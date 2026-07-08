KHネオケム、北海道システム・サイエンスと糖鎖修飾核酸で業務提携

■核酸医薬向け受託合成サービス拡充、糖鎖と核酸の技術・知見を活用

KHネオケム<4189>(東証プライム)は7月7日、北海道システム・サイエンスと、糖鎖修飾核酸の受託合成サービス拡充および販売活動推進を目的とした業務提携契約を締結したと発表した。北海道システム・サイエンスは、KHネオケムの糖鎖を修飾した核酸受託合成サービスを開始する。

核酸医薬は、DNAやRNAなどの核酸を利用し、疾患の原因となる遺伝子の発現や機能を制御する医薬品。実用化には標的組織への効率的な送達技術であるDDSの確立が重要課題となっており、糖鎖を利用したターゲティング技術を背景に、核酸と糖鎖を組み合わせた研究開発ニーズが拡大している。

KHネオケムは、高度な有機合成技術を基盤に、高純度で均一な糖鎖の提供を進めている。北海道システム・サイエンスは30年以上にわたり核酸合成事業を展開し、DNA、RNA、各種修飾核酸の受託合成や核酸医薬の研究開発から製造までを支援するCRDMOサービスを手がける。両社は糖鎖修飾核酸分野のサービスラインアップ拡充を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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