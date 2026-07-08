NATTY、6月既存店売上高は4.5%増、全店売上高は8.0%増

■「肉汁餃子のダンダダン」で夏メニューを投入、6月末店舗数は129店

NATTY SWANKYホールディングス<7674>(東証グロース)は7月7日、2026年6月度の月次報告を発表した。全店売上高は前年同月比108.0%で前年比8.0%増、既存店売上高は104.5%で4.5%増となった。

6月は前期6月と比べ休日の営業日数が1日少ない条件だった。全店の客数は105.3%、客単価は102.6%、既存店の客数は101.7%、客単価は102.7%だった。6月末の店舗数は直営店97店、FC店32店、合計129店となった。

同社は「肉汁餃子のダンダダン」を展開している。店舗では夏の推しメニューとして「鉄板ホルモン焼きそば」「うな玉ポテサラ」「熟成ホルモンにら玉」「トマトのクリームチーズ白和え」の販売を開始し、「アイス生ビール」も販売した。今後も同ブランドの認知向上と街に永く愛される店づくりに取り組む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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