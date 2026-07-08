イルグルム、6月全社売上高は24.6%増、コマースAI事業が50.7%増

■マーケティングAI事業は2.6%増、シルバーエッグ売上高を含む

イルグルム<3690>(東証スタンダード)は7月7日、2026年6月の月次売上高(速報)を発表した。6月の全社売上高は5億5941万2千円、前年同月比124.6%となり、前年比24.6%増だった。

事業別では、マーケティングAI事業の売上高が2億5022万7千円、前年同月比102.6%となった。コマースAI事業は3億918万5千円、同150.7%だった。全社売上高は4月が5億1467万6千円、5月が5億2615万7千円、6月が5億5941万2千円と推移した。

2026年1月から、連結子会社化したシルバーエッグ・テクノロジーの売上高がコマースAI事業に含まれている。4月以降の記載数値は監査法人の監査を受けていない速報値であり、今後修正となる可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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