*18:28JST 7日の中国本土市場概況： 上海総合は続落、節目4000ptを下回る

7日の中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数が前日比51.00ポイント（1.26％）安の3990.24ポイントと続落している。

上海総合指数は続落し、節目の4000を下回って約1カ月ぶりの安値で取引を終えた。持ち高調整の売りが相場全体を圧迫した。市場では物価統計や貿易統計、小売売上高、鉱工業生産、4-6月期国内総生産（GDP）成長率など主要経済指標の公表を控え、慎重な売買が広がった。市場コンセンサスでは小売や新規融資の改善が見込まれる一方、貿易やGDP成長率の減速予想が重しとなった。保険株や証券株に売りが広がり、投資家は積極的な売買を控える姿勢を強め、全体として軟調な地合いが続いた。

セクター別では、発電設備関連が軟調となり、平高電気（600312/SH）が3.8％安、特変電工（600089/SH）が3.5％安、国電南京自動化（600268/SH）が3.5％安、湘潭電機（600416/SH）が3.3％安、長城電工（600192/SH）が3.3％安となった。石炭関連でも江オ装備（600397/SH）が10.0％安、山煤国際エナジー（600546/SH）が6.8％安、大有エナジー（600403/SH）が6.0％安、鄭州煤電（600121/SH）が5.9％安と値を下げた。

建材関連では、浙文互聯（600986/SH）が3.5％安、中材国際（600970/SH）が3.0％安、龍建股フン（600853/SH）が2.8％安、中国化学工程（601117/SH）が2.6％安、上海建工（600170/SH）が2.2％安、陝西建工（600248/SH）が2.1％安、中国鉄建（601186/SH）が1.6％安となった。

一方、電子・素材関連では大恒新紀元（600288/SH）が10.0％高、四創電子（600990/SH）が5.1％高と上昇した。

このほか、機械関連では第一トラクター（601038/SH）が3.8％高、中化装備（600579/SH）が3.6％高、竜浄環保（600388/SH）が3.6％高、三一重工（600031/SH）が2.9％高となった。機械関連の主要銘柄では堅調な値動きがみられ、電子・素材関連の一部銘柄とともに上昇して取引を終えた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.54ポイント（0.56％）安の274.16ポイント、深センB株指数が7.61ポイント（0.69％）安の1097.25ポイントで推移している。《CS》