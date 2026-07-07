*17:19JST ドル・円は下げ渋り、戻りは限定的

7日の東京市場でドル・円は下げ渋り。韓国をはじめアジアの主要株価指数の急落で円買いに振れ、162円18銭から下落基調に。午後も同様の展開となり、161円66銭まで下値を切り下げた。夕方にかけてドルに買戻しは入ったが、円買い圧力が続きドルの戻りを弱めた。

・ユ-ロ・円は185円52銭から184円81銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1447ドルから1.1425ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値69,460.08円、高値69,957.51円、安値68,003.92円、終値68,256.96円(前日比1,480.73円安)

・17時時点：ドル・円161円90-00銭、ユ-ロ・円185円00-10銭

【経済指標】

・日・毎月勤労統計・現金給与総額(5月)：前年比+3.2％（予想+3.4％、前回+3.6％）

・景気一致指数(5月)：118.5（予想118.4、前回118.1）

・景気先行CI指数(5月)：116.8（予想116.9、前回116.1）

・独・鉱工業生産(5月)：前月比+0.9％（前回+0.4％→+0.2％）

【要人発言】

・三村財務官

「市場動向、韓国の担当者と緊密に連絡を取り合っている」

・潘功勝・中国人民銀行（PBOC）総裁

「金融政策は引き続き支援的なスタンス維持」

「人民元の国際的な利用は貿易から金融分野に拡大」《TY》