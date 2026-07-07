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東証グロース市場250指数先物概況：日本株全面安と戻り売りで4日ぶりに反落
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：日本株全面安と戻り売りで4日ぶりに反落
7月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比24pt安の715pt。なお、高値は736pt、安値は714pt、日中取引高は3630枚。前日6日の米国市場のダウ平均は続伸。中東情勢安定を背景とした原油安を好感し、寄り付き後、上昇。その後、6月ISM非製造業景況指数やPMI確定値の低調な結果を受けてダウは一時下落に転じた。一方、ハイテク回復でナスダックは続伸し終日堅調に推移し相場を支援。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比10pt安の729ptからスタートした。マイナススタートから戻りを試す場面があったものの、買い一巡後は下げ幅を拡大する動き。グロース市場固有の悪材料は観測されなかったものの、日本市場全般が崩れ、売りが波及した。出遅れ感に着目した買いが途切れると、戻り売り圧力が高まり、午後は下げが加速。4日ぶりの反落となる715ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD＜186A＞やオンコリスバイオファーマ＜4588＞などが下落した。《SK》
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