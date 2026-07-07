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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:46JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか金属製品、機械、電気機器、ガラス・土石製品なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか証券業、不動産業、陸運業、小売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 3,795.31 ／ 1.99
2. 証券業 ／ 927.22 ／ 1.91
3. 不動産業 ／ 2,638.86 ／ 1.28
4. 陸運業 ／ 2,281.72 ／ 1.13
5. 小売業 ／ 2,415.54 ／ 1.01
6. 銀行業 ／ 725.41 ／ 1.00
7. その他製品 ／ 5,842.93 ／ 0.57
8. ゴム製品 ／ 5,890.98 ／ 0.47
9. その他金融業 ／ 1,597.53 ／ 0.39
10. 水産・農林業 ／ 752.98 ／ 0.28
11. 卸売業 ／ 5,619.42 ／ 0.10
12. 電力・ガス業 ／ 676.65 ／ 0.09
13. 輸送用機器 ／ 4,764.81 ／ -0.05
14. 食料品 ／ 2,876.46 ／ -0.14
15. パルプ・紙 ／ 648.89 ／ -0.17
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,919.21 ／ -0.45
17. 精密機器 ／ 14,224.98 ／ -0.46
18. 鉄鋼 ／ 743.26 ／ -0.49
19. 情報・通信業 ／ 7,760.73 ／ -0.50
20. 空運業 ／ 253.8 ／ -0.52
21. 繊維業 ／ 956.92 ／ -0.67
22. 医薬品 ／ 3,957.38 ／ -0.80
23. 建設業 ／ 2,818.74 ／ -0.83
24. 石油・石炭製品 ／ 2,665.6 ／ -0.94
25. 保険業 ／ 3,939.95 ／ -1.07
26. 鉱業 ／ 963.94 ／ -1.07
27. 海運業 ／ 1,958.48 ／ -2.01
28. 化学工業 ／ 3,244.55 ／ -2.09
29. ガラス・土石製品 ／ 2,645.79 ／ -2.88
30. 電気機器 ／ 8,839.94 ／ -2.92
31. 機械 ／ 5,174. ／ -3.22
32. 金属製品 ／ 2,252.61 ／ -4.22
33. 非鉄金属 ／ 5,779.16 ／ -5.14《CS》
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