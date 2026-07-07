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7月7日日本国債市場：債券先物は126円81銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 7月7日日本国債市場：債券先物は126円81銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円06銭 高値127円19銭 安値126円63銭 引け126円81銭
2年 1.387％
5年 1.942％
10年 2.830％
20年 3.785％
6日の債券先物9月限は127円06銭で取引を開始し、126円81銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.13％、10年債は4.50％、30年債は5.01％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.97％、英国債は4.79％、オーストラリア10年債は4.82％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 独・鉱工業生産(5月) 前回0.4％
・21:30 米・貿易収支(5月) 予想-787億ドル 前回-559億ドル
・21:30 加・貿易収支(5月) 予想24.0億加ドル 前回27.2億加ドル
・中・外貨準備高(6月) 前回3兆4422億4千万ドル
・北大西洋条約機構(NATO)首脳会議(8日まで)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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