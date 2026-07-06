*23:23JST 【市場反応】米・6月ISM非製造業景況指数/サービス業PMI確定値、予想下回りドル伸び悩む

米供給管理協会（ISM）のISM非製造業景況指数の6月は54.0と、予想通り5月54.5から低下した。拡大圏となる24カ月連続で50を上回った。

事前に発表された米6月サービス業PMI確定値は51.2と、予想外に速報51.3から下方修正された。5月からは上昇し、2月来で最高。同月総合PMI確定値は51.9と、予想外に速報52.2から下方修正された。ただ2月来の高水準。

予想下回った結果でドル買いは後退。ドル・円は162円43銭まで上昇後、162円30銭で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1409ドルまで下落後、1.1418ドルで下げ止まった。ポンド・ドルは1.3337ドルから1.3355ドルまでじり高推移した。

【経済指標】

・米・6月ISM非製造業景況指数：54.0（予想：54.0、5月：54.5）

・米・6月サービス業PMI確定値：51.2（予想：51.3、速報：51.3）

・米・6月総合PMI確定値：51.9（予想：52.2、速報：52.2）《KY》