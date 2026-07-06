*09:07JST 日経平均は247円高、寄り後は一時下げに転じる

日経平均は247円高（9時5分現在）。今日の東京市場は買いが先行した。先週末の米株式市場は休場だったが、英FTSETM100が0.25％高、独DAXが0.78％高、仏CAC40が0.39％高と欧州市場の主要株価指数が堅調だったことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝161円40銭台と引き続き円安・ドル高方向で推移していることが輸出企業の株価下支え要因となった。さらに、先週末の日経平均が朝方に一時1,100円を超す下げとなった後に上げに転じ、1,000円を超す上昇で取引を終えたことから、目先の下値は確認したとの見方もあった。一方、ここまで上げ相場をリードしてきた人工知能（AI）や主力半導体関連株の株価動向がやや不安定となっていることが投資家心理を慎重にさせた。また、今週はETF（上場投資信託）分配金捻出のための売り需要発生が予想されていることも買い手控え要因となり、寄り後、日経平均は一時下げに転じたｂ。《SK》