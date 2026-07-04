世界の金融機関の半数以上が、人間の承認を待たずに意思決定から取引実行までを自律的に行う「エージェント型AI（自律型AI）」をすでに導入していることが明らかになった。これを受け、イングランド銀行（英中央銀行）は、従来の人間を前提とした規制枠組みではAIの同時多発的なシステム障害に対処できないと判断。市場全体を強制停止する「キルスイッチ」などの新たな安全メカニズムの検討を開始した。

■既存の規制が「自律型AI」に通用しない理由

イングランド銀行はこれまで、金融分野におけるAIリスクの管理には、技術に依存しない既存の規制枠組みで十分対応可能であるとの立場をとってきた。しかし、2026年6月30日にポルトガルのシントラで開催された欧州中央銀行（ECB）の年次フォーラムにおいて、その方針は一転した。

イングランド銀行のサラ・ブリーデン副総裁は、従来の規制枠組みが「ルールを読み、状況を解釈し、行動する」という人間の意思決定者を前提に設計されていると指摘。これに対し、大規模言語モデル（LLM）をベースに構築された自律型AI（エージェント型AI）は、リアルタイムのデータフィードや市場API、取引実行パイプラインと直接つながり、人間が中間ステップを確認することなく、シグナル検知から注文実行までの複数ステップに及ぶワークフローを自律的に完結させることができる。

ブリーデン副総裁はフォーラムで、「我々の規制枠組みは自律型エージェントを想定して作られておらず、すべてのエージェントの行動に人間を介在させる（human in the loop）ことを義務付けるのは現実的ではない」と述べ、既存の金融規制の根本的な前提が通用しなくなっていることを認めた。

■「ハーディング現象」：同じモデルが同じシグナルに反応するリスク

英中銀が最も懸念している技術的課題は、AIエージェントが同じ行動に一斉に群がる「ハーディング現象（群集行動）」である。これは、従来のアルゴリズム取引で発生していた相関取引とは構造的に異なる。

従来のアルゴリズム取引は、人間が設計した独自のロジックに基づいて機械的な速度で実行されるため、市場環境の変化に応じて各社のアルゴリズムは異なる動きを見せる。しかし、共通の基盤モデル（LLM）をベースに構築された自律型AIの場合、異なる金融機関が導入していても、その意思決定の基礎となるデータやモデルの構造が酷似している。そのため、市場にストレスが生じた際、すべてのAIエージェントが同じ異常シグナルを検知し、一斉に「ポジション削減、リスク回避、売却」という同一の防御反応を示すことになる。個別には合理的な判断であっても、システム全体としては設計上、同期された集団暴走が引き起こされる。

ニューヨーク大学の研究者が2026年4月に発表した研究によると、AIエージェントが広く普及した市場におけるシステムリスクの結合度は、導入率に対して「凸（凸関数的）」になることが数学的に示された。これは、AIの普及率が一定の閾値（ティッピングポイント）を超えると、AI導入のわずかな増加がシステム全体のリスクを不釣り合いに急増させることを意味している。

■市場全体を止める「キルスイッチ」の技術的難度

英中銀が提案する「キルスイッチ」は、AIの相関行動が価格の暴落を引き起こす前に、いかにしてその動きを検知し停止させるかという、極めて難度の高いエンジニアリング課題に焦点を当てている。

1987年のブラックマンデーを契機に導入され、直近では2020年3月のコロナショック時に発動された既存の「サーキットブレーカー」は、S&P 500などの株価指数が一定割合（7%、13%、20%）下落した「結果」に反応して作動する。これは連鎖的な暴落を止めることはできても、暴落の引き金となる同期化された売り行動そのものを未然に防ぐことはできない。

これに対し、AI特有のキルスイッチは、市場価格に影響が出る前の「エージェントの行動段階」で、複数のAIエージェントによる相関行動を検知する必要がある。これには、各AIエージェントが現在どのような目標を追跡しているのか、どのシグナルが複数社で同時に行動変化を引き起こしたのかといった、市場全体のテレメトリ（遠隔測定データ）が必要となるが、現在の市場アーキテクチャにはそのような規制当局向けのデータストリームは存在しない。

■金融界における自律型AIの普及度とインフラリスク

ケンブリッジ大学オルタナティブ金融センターの調査（ブリーデン副総裁が引用）によると、すでに金融機関の52%が自律型AIシステムを運用している。現在はリサーチの要約やデータ処理、文書レビューといった比較的低リスクな業務が中心だが、モデルの能力向上に伴い、この状況は急速に変化する可能性がある。

また、AIインフラへの投資が株式ではなく、複雑な債務商品（デット）を通じて資金調達されている点も懸念されている。AI関連資産の評価額が急落した場合、その影響はITセクターにとどまらず、信用市場を通じて金融システム全体に波及する恐れがある。国際決済銀行（BIS）も、AIインフラ企業、シャドーバンク（影の銀行）、データセンター建設業者の間の複雑な資金関係が、2008年の世界金融危機（リーマンショック）に匹敵するシステムリスクをもたらす可能性があると警告している。

■グローバル規制当局の動向

2026年6月には、AIと金融安定性に関する規制当局の動きが相次いだ。金融安定理事会（FSB）は2026年6月10日、責任あるAI導入のための12項目の行動規範案を公表し、7月22日まで意見公募（パブリックコメント）を行っている。また、2026年6月17日のG7首脳会議（G7サミット）では、財務相および中央銀行総裁に対し、金融セクターにおけるAIリスクの評価を正式に義務付けた。

米国では、連邦準備制度理事会（FRB）、通貨監督庁（OCC）、連邦預金保険公社（FDIC）が2026年4月にモデルリスク管理に関する改訂ガイダンス（SR 26-2）を発行したが、生成AIや自律型AIはその適用対象から明示的に除外された。これらの技術が「斬新で急速に進化している」ため、標準的な検証枠組みを適用できないことが理由である。

現在提案されている規制や枠組みはいずれも法的拘束力を持たない。AIの導入スピードと規制対応のペースとの乖離は依然として構造的な課題であり、金融機関の半数以上がすでに自律型エージェントを稼働させている中、そのギャップは縮まるどころか、危険な方向へと進んでいる。

■注目ポイントQ&A

●自律型AI（エージェント型AI）は、従来のアルゴリズム取引と何が違うのですか？

従来のアルゴリズム取引は、人間が設計したルールに従って機械的に実行される「決定論的」なシステムです。一方、自律型AIは大規模言語モデル（LLM）をベースにしており、確率的な出力や自律的な計画策定、ツール呼び出し、過去の相互作用の記憶保持などを行います。そのため、人間が中間ステップを検証することなく、自律的に複数ステップの取引を完結させることができます。また、共通のLLMをベースにしているため、市場ストレス時に異なる金融機関のAIが一斉に同じ売り行動をとる「ハーディング現象」を引き起こすリスクがあります。

●AIキルスイッチとはどのようなもので、すでに存在しているのですか？

現在、市場全体を対象としたAIキルスイッチは存在しません。イングランド銀行が提案しているのは、そのような仕組みが実現可能かつ必要であるかどうかの調査・検討段階です。既存のサーキットブレーカーは株価が急落した「後」に作動しますが、AIキルスイッチは、価格が動く前に複数のAIエージェントが同じシグナルに反応して同期的な行動をとっている兆候を検知し、未然に取引を停止させることを目指しています。

●投資家はAIのハーディングリスク（群集行動リスク）にどう備えるべきですか？

AIのハーディングリスクは、特定の銘柄や資産クラスに限定されない「システム全体のリスク」です。市場にストレスがかかった際、複数の資産クラスで同時に急激な相関売りが発生し、流動性危機のような事態を招く可能性があります。ただし、イングランド銀行の取り組みはまだ初期段階であり、現在の取引における自律型AIの利用は低リスクな業務が中心です。2026年7月7日に公表予定の英中銀・金融政策委員会（FPC）の最新評価が、現在のリスク状況を把握する上で重要な指標となります。

元記事: Half of Finance Firms Run Autonomous AI Traders: Bank of England Proposes Market Kill Switch