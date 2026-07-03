*18:07JST 3日の中国本土市場概況：上海総合は反発、米利上げ観測の後退や経済指標の改善で

3日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比14.74ポイント（0.37％）高の4043.64ポイントで引けた。

上海総合指数は反発し、急落後の反動買いに加え、出遅れ感が意識された消費関連などの買いが相場を押し上げた。米利上げ観測の後退が外部環境の支援材料となったほか、中国サービス業購買担当者景気指数（PMI）が市場予想を大幅に上回り、景況感の底堅さも買いを誘った。一方で、人工知能(AI）関連株には過熱感が意識され伸び悩む場面もみられたが、海運や石油、金鉱、自動車、医薬、食品など幅広い業種に買いが波及し、指数は終日堅調な地合いを維持した。

セクター別では、自動車関連が堅調で、セイロンタイヤ（601058/SH）が5.2％高、宇通バス（600066/SH）が5.1％高、福田汽車（600166/SH）が4.7％高となった。造船関連も上昇し、中国船舶（600150/SH）が8.1％高、中船防務（600685/SH）が6.1％高、江蘇亜星錨鏈（601890/SH）が5.0％高となった。消費関連や資源への買いが相場を支えるなか、造船関連の主要銘柄も上昇した。

一方、化学工業が売られた。浙江巨化（600160/SH）が10.0％安、澄星リン化工（600078/SH）が6.0％安、興発化工グループ（600141/SH）が5.6％安となった。

このほか、非鉄金属や貴金属も安い。雲南貴金属（600459/SH）が8.8％安、廈門タングステン（600549/SH）が8.6％安となった。非鉄金属関連の主要銘柄はいずれも大幅に値を下げ、業種別では下落が目立つ展開となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が3.44ポイント（1.27％）高の274.28ポイント、深センB株指数が0.14ポイント（0.01％）安の1117.81ポイントで終了した。《CS》