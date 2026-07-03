*17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、ドル買い後退も円売りがサポート

3日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。前日発表された弱い米雇用統計を受け、引き締め的な政策をにらんだドル買いは一服する見通し。ただ、高市政権の政策運営に対する懸念で円売りは継続し、ドルをサポートしそうだ。

前日発表された米雇用統計で非農業部門雇用者数が予想外に減少し、雇用情勢の悪化を示した。それを受け、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の引き締め的な政策への思惑は大きく後退し、米金利安・ドル安の展開に。ユーロ・ドルは1.1390ドル台から1.1470ドル台に浮上し、ドル・円は161円60銭台から160円60銭台へ1円程度値を下げた。ただ、本日アジア市場で主要通貨は円売りに支えられる場面が目立ち、ドル・円は底堅く推移した。

この後の海外市場はNY休場で様子見ムードが広がり、狭いレンジ内での取引となりそうだ。前日の米雇用統計は労働参加率の低下が専門家によって指摘され、労働市場の縮小が警戒されればFRBの9月利上げ期待はさらに弱まり、ドル売りに振れやすい。ただ、7月分を見極めたいとの見方もあり、ドル売りは一服する可能性もある。一方、高市政権の積極財政による財政運営への懸念や日銀に対する利上げ牽制に対する思惑から円売り地合いは継続しそうだ。

【今日の欧米市場の予定】

・17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(6月) 予想48.9 前回48.9

・17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(6月) 前回49.5

・フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演《CS》