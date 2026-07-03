*17:08JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、ファーストリテやキオクシアHDが2銘柄で約340円分押し上げ

3日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり188銘柄、値下がり36銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日2日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新した。セクターローテーションが目立ち、ナスダックは終日軟調に推移した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続落して取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅下落するなか、東京市場で人工知能（AI）や半導体関連株の株価の重しとなった。一方、米雇用統計を受けたインフレ懸念後退や利上げ警戒の緩和が支えとなり、寄り付き後は内需株や医薬品、商社株に買いが広がった。ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞の上昇も指数を押し上げ、日経平均はプラス圏に転じた。その後も買い手優位の状況が続いて、上げ幅をじりじりと広げる展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比1010.92円高の69744.07円となった。東証プライム市場の売買高は22億5276万株、売買代金は11兆8974億円だった。業種別では、金属製品、繊維製品、不動産業などを筆頭に全業種が上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は78％、対して値下がり銘柄は18％となっている。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約175円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、東エレク＜8035＞、ローム＜6963＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約20円押し下げた。同2位は信越化＜4063＞となり、大塚HD＜4578＞、KDDI＜9433＞、イビデン＜4062＞、住友電工＜5802＞、コムシスHD＜1721＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 69744.07(+1010.92)

値上がり銘柄数 188(寄与度+1098.20)

値下がり銘柄数 36(寄与度-87.28)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 84500 2180 175.39

＜285A＞ キオクシアHD 83300 7040 165.20

＜6857＞ アドバンテ 29345 530 127.92

＜6954＞ ファナック 7439 230 38.55

＜6098＞ リクルートHD 11920 290 29.16

＜8035＞ 東エレク 73200 260 26.15

＜6963＞ ローム 5950 739 24.77

＜7735＞ SCREEN 18940 885 23.73

＜4519＞ 中外製薬 7642 222 22.33

＜6367＞ ダイキン工業 25695 590 19.78

＜6762＞ TDK 3699 39 19.61

＜6506＞ 安川電機 7479 537 18.00

＜6981＞ 村田製作所 11080 205 16.49

<4543> テルモ 2258 43.5 11.67

<8015> 豊田通商 6216 109 10.96

<4901> 富士フイルム 3621 107 10.76

<6273> SMC 75800 3120 10.46

<4507> 塩野義製薬 2869 86.5 8.70

<6758> ソニーG 3380 50 8.38

<2802> 味の素 6167 125 8.38

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6169 -26 -20.92

＜4063＞ 信越化 6958 -66 -11.06

＜4578＞ 大塚HD 11300 -295 -9.89

＜9433＞ KDDI 2702.5 -21 -8.45

＜4062＞ イビデン 23345 -75 -5.03

＜5802＞ 住友電気工業 2664 -24.5 -3.29

＜1721＞ コムシスHD 5451 -76 -2.55

<2801> キッコーマン 1631.5 -13 -2.18

<3086> Jフロント 3173 -129 -2.16

<3099> 三越伊勢丹HD 3928 -62 -2.08

<5803> フジクラ 5358 -10 -2.01

<6988> 日東電工 3222 -11 -1.84

<6146> ディスコ 76590 -270 -1.81

<6501> 日立製作所 4615 -54 -1.81

<4004> レゾナックHD 17500 -400 -1.34

<8233> 高島屋 2336 -40 -1.34

<6920> レーザーテック 47650 -90 -1.21

<8053> 住友商事 1575 -9 -1.21

<9843> ニトリHD 2339.5 -14 -1.17

<2914> JT 6057 -32 -1.07《CS》