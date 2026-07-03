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7月3日日本国債市場：債券先物は127円26銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 7月3日日本国債市場：債券先物は127円26銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円94銭 高値127円35銭 安値126円93銭 引け127円26銭
2年 1.377％
5年 1.914％
10年 2.761％
20年 3.735％
3日の債券先物9月限は126円94銭で取引を開始し、127円26銭で引けた。
＜米国債概況＞
祝日のため休場。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.91％、英国債は4.77％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は4.43％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16:55 独・サービス業PMI確報値(6月)
・17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(6月) 予想48.9 前回48.9
・17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(6月) 前回49.5
・フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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