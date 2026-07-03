*15:41JST 7月3日日本国債市場：債券先物は127円26銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付126円94銭 高値127円35銭 安値126円93銭 引け127円26銭

2年 1.377％

5年 1.914％

10年 2.761％

20年 3.735％



3日の債券先物9月限は126円94銭で取引を開始し、127円26銭で引けた。



＜米国債概況＞

祝日のため休場。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.91％、英国債は4.77％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は4.43％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16:55 独・サービス業PMI確報値(6月)

・17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(6月) 予想48.9 前回48.9

・17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(6月) 前回49.5

・フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》