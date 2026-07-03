

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;52,900.07;+594.83Nasdaq;25,832.67;-207.35CME225;68325;-1370(大証比)

[NY市場データ]

2日のNY市場はまちまち。ダウ平均は594.83ドル高の52900.07ドル、ナスダックは207.36ポイント安の25832.67で取引を終了した。

雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新した。セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売りに転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1370円安の68325円。ADR市場では、対東証比較（1ドル161.25円換算）で、TDK＜6758＞、リクルートHD＜6098＞、ダイキン工業＜6367＞などが下落し、やや売り優勢。《YY》