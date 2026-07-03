*07:36JST NYの視点：【来週の注目イベント】FOMC議事録、米ISMサービス製造業指数、S&PサービスPMI、日PPI、欧州CPI

来週は連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長下で最初の連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録が公表される。FOMCはこの会合で市場の予想通り、政策金利据え置きを決定。会合後の会見でウォ―シュ議長は、予想通りフォワードガイダンスを提示しない方針を発表。さらに、金利などの予測も示さなかった。この会合で、ウォ―シュ議長はインフレが5年も目標未達で、FRBにとり解決が必要としたため、想定よりタカ派との見方に年内の利上げ観測が強まった。しかし、その後、7月1日のイベントで、インフレが低下しつつあると言及したため、過度な利上げ観測が後退しつつある。議事録では、引き続き利上げの可能性を探る。

そのほか、米国では経済の7割を占める消費動向を探る上でISMサービス製造業指数やS&PサービスPMIに注目。

また、日本や欧州では、インフレ指標が発表予定。利上げの可能性を探る。

■来週の主な注目イベント

●5日：OPEC総会

●米国

6日：ISMサービス製造業指数、S&PサービスPMI、ウォラーFRB理事討論会参加

7日：貿易収支

8日：FOMC議事録、卸売り在庫

9日：中古住宅販売、週次失業保険申請件数、ウィリアムズ米NY連銀総裁、ローガン米ダラス連銀総裁が講演

●欧州

6日：ユーロ圏小売売上高、PPI、独製造業受注

7日：独鉱工業製造

10日：仏、独CPI

●日本

7日：先行指数

10日：PPI

●中国

9日：PPI、CPI《CS》