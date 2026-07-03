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NYの視点：【来週の注目イベント】FOMC議事録、米ISMサービス製造業指数、S&PサービスPMI、日PPI、欧州CPI
記事提供元：フィスコ
*07:36JST NYの視点：【来週の注目イベント】FOMC議事録、米ISMサービス製造業指数、S&PサービスPMI、日PPI、欧州CPI
来週は連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長下で最初の連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録が公表される。FOMCはこの会合で市場の予想通り、政策金利据え置きを決定。会合後の会見でウォ―シュ議長は、予想通りフォワードガイダンスを提示しない方針を発表。さらに、金利などの予測も示さなかった。この会合で、ウォ―シュ議長はインフレが5年も目標未達で、FRBにとり解決が必要としたため、想定よりタカ派との見方に年内の利上げ観測が強まった。しかし、その後、7月1日のイベントで、インフレが低下しつつあると言及したため、過度な利上げ観測が後退しつつある。議事録では、引き続き利上げの可能性を探る。
そのほか、米国では経済の7割を占める消費動向を探る上でISMサービス製造業指数やS&PサービスPMIに注目。
また、日本や欧州では、インフレ指標が発表予定。利上げの可能性を探る。
■来週の主な注目イベント
●5日：OPEC総会
●米国
6日：ISMサービス製造業指数、S&PサービスPMI、ウォラーFRB理事討論会参加
7日：貿易収支
8日：FOMC議事録、卸売り在庫
9日：中古住宅販売、週次失業保険申請件数、ウィリアムズ米NY連銀総裁、ローガン米ダラス連銀総裁が講演
●欧州
6日：ユーロ圏小売売上高、PPI、独製造業受注
7日：独鉱工業製造
10日：仏、独CPI
●日本
7日：先行指数
10日：PPI
●中国
9日：PPI、CPI《CS》
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