クオンタムS、AIデータセンター容量確保へ保証金初回支払い完了

■約3MWの第一期基盤構築を進める、正式契約とGPU導入が焦点

クオンタムソリューションズ<2338>(東証スタンダード)は7月2日、AIインフラストラクチャ(AIDC)事業で、データセンター容量確保に向けた保証金の初回支払いを完了したと発表した。

同社はテルストラ・ジャパンから提示を受けた国内データセンター容量に関し、初回保証金100万米ドル、1米ドル163円換算で約1億6300万円を支払った。第一期は約3MWを予定し、このうち約2MWをテルストラ・ジャパン経由で確保する構想だ。

保証金総額は220万2864米ドル、約3億5900万円を見込み、残額120万2864米ドルは7月10日までに支払う予定としている。ただし、今回の支払いをもって正式契約が成立したものではなく、サービス開始日、契約主体、追加支払い条件などは今後協議する。

今後は正式契約の締結、NVIDIA B300を含むGPU導入準備、2027年2月期業績への影響が注目点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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