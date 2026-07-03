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今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、独サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、独サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(6月) 51.8
09:30 総合PMI(6月) 52.5
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
連合が2026年春季生活闘争(春闘)の最終回答集計結果公表
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2025年度運用結果公表
＜海外＞
10:45 中・RatingDogサービス業PMI(6月) 54.4
10:45 中・RatingDog総合PMI(6月) 54.0
14:00 印・サービス業PMI確定値(6月) 57.3
14:00 印・総合PMI確定値(6月) 57.4
16:55 独・サービス業PMI確報値(6月)
16:55 独・総合PMI確報値(6月)
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(6月) 48.9 48.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(6月) 49.5
21:00 ブ・鉱工業生産(5月) 0.7％
22:00 ブ・サービス業PMI(6月) 50.4
22:00 ブ・総合PMI(6月) 49.5
フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演
米・株式市場は祝日のため休場(独立記念日の振替)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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