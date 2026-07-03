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今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、独サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど

2026年7月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中RatingDogサービス業PMI、独サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(6月)　　51.8
09:30　総合PMI(6月)　　52.5
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


連合が2026年春季生活闘争(春闘)の最終回答集計結果公表

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2025年度運用結果公表


＜海外＞
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(6月)　　54.4
10:45　中・RatingDog総合PMI(6月)　　54.0
14:00　印・サービス業PMI確定値(6月)　　57.3
14:00　印・総合PMI確定値(6月)　　57.4
16:55　独・サービス業PMI確報値(6月)
16:55　独・総合PMI確報値(6月)
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(6月)　48.9　48.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI確報値(6月)　　49.5
21:00　ブ・鉱工業生産(5月)　　0.7％
22:00　ブ・サービス業PMI(6月)　　50.4
22:00　ブ・総合PMI(6月)　　49.5


フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演

米・株式市場は祝日のため休場(独立記念日の振替)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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