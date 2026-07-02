後場の日経平均は979円安でスタート、村田製やアドバンテストなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;69495.73;-979.23TOPIX;4042.23;+30.73



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比979.23円安の69495.73円と、前引け（69591.75円）からやや下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は69640円-69990円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝162.50-60円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で戻りが鈍く0.9％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は上昇して始まった後に伸び悩み1.1％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。米国で今晩、6月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがある。一方、ダウ平均先物が時間外取引で底堅く推移しており、東京市場の株価支援要因となっているようだ。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品が下落率上位となっている一方、空運業、保険業、輸送用機器が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、三井金属＜5706＞、村田製＜6981＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞、KOKUSAI＜6525＞、古河電工＜5801＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞が下落。一方、JAL＜9201＞、東京海上＜8766＞、IHI＜7013＞、川崎重＜7012＞、NEC＜6701＞、三井物＜8031＞、ホンダ＜7267＞、日立＜6501＞、トヨタ＜7203＞、みずほ＜8411＞が上昇している。《CS》