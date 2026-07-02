*08:07JST 米国株式市場は反落、弱い経済指標やハイテクが重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

JUL2

Ｏ 71095（ドル建て）

Ｈ 72200

Ｌ 69615

Ｃ 69795 大証比-1455（イブニング比+100）

Vol 5028



JUL2

Ｏ 70970（円建て）

Ｈ 72115

Ｌ 69535

Ｃ 69695 大証比-1555（イブニング比+0）

Vol 22435

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.53円換算）で、東京エレク＜8031＞、ファナ

ック＜6902＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2095 -94.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.62 0.17 6192 7

2

8035 (TOELY) 住友商事 38.96 0.67 6332 7

0

6758 (SONY.N) TDK 22.47 0.11 3652 -4

8

9432 (NTTYY) KDDI 16.35 -0.49 2657

2

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 -0.02 917 -14.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 27.44 -0.21 4460 -3

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.71 -1.11 5757 -24

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.41 5009 30

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.17 0.50 7207 -5

2

8001 (ITOCY) 丸紅 294.11 3.43 4780 11

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.80 0.21 7964 15

0

8031 (MITSY) 東京エレク 226.00 -17.01 73464 -533

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11377 -15

3

4568 (DSNKY) 第一三共 15.98 -0.19 2597 18.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.39 0.15 2402 13

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.44 0.04 930 -92

2

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.40 -0.40 1484

5

7267 (HMC.N) スズキ 49.37 0.96 2006 15.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.42 0.04 5988 1

3

6902 (DNZOY) ファナック 22.44 -0.44 7294 -12

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.30 -0.78 7249 -3

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.10 -0.18 2454 4

2

8411 (MFG.N) オリックス 38.40 0.36 6241 4

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.23 -0.01 24753 -4

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.95 -0.07 5185 3

5

7741 (HOCPY) キヤノン 25.72 0.07 4180 3

4

6503 (MIELY) 三菱電機 74.31 1.16 6039

5

6981 (MRAAY) 日東電工 19.57 -0.07 3181 -1

2

7751 (CAJPY) 任天堂 10.75 0.27 6989

9

6273 (SMCAY) SMC 23.19 0.95 75381 19

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.83 0.11 311 7.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -4.40 78014 -650

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.04 0.05 1957

9

8053 (SSUMY) 三菱商事 26.87 0.06 4367 2

3

6702 (FJTSY) 富士通 20.25 0.38 3291 5

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.49 -0.03 3410

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 0.00 2162 -6.

5

8002 (MARUY) 三井物産 559.05 5.28 4543 10

3

6723 (RNECY) ルネサス 15.36 0.00 4993 -13

0

6954 (FANUY) 京セラ 23.46 0.91 3813 -

8

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.33 0.48 1815 2

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.60 -1.02 3998 1

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.43 -0.60 6246 -1

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 -0.05 3459 -

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.00 -1.01 1950 -79

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.98 -0.03 1460 -

9

4543 (TRUMY) テルモ 13.21 -0.46 2147 -9.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.09 0.15 1640 8.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.53円換

算）

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4226 558 1

5.21

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.44 930 -922 -4

9.78

6594 (NJDCY) 日本電産 3.00 1950 -797 -2

9.01

6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 78014 -6506 -

7.70

8031 (MITSY) 東京エレク 226.00 73464 -5336 -

6.77

6762 (TTDKY) アドバンテスト 185.00 30068 -1932 -

6.04



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52305.24 前日比：-13.96

始値：52231.18 高値：52742.66 安値：52026.64

年初来高値：52319.20 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26040.03 前日比：-173.69

始値：26039.51 高値：26238.06 安値：25954.46

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7483.23 前日比：-16.13

始値：7478.84 高値：7521.81 安値：7449.63

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.971％ 米10年国債 4.474％

米国株式市場は反落。ダウ平均は13.96ドル安の52305.24ドル、ナスダックは173.69

ポイント安の26040.03で取引を終了した。

予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FR

B）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。しかし、ハイ

テクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟

調に推移し、終了。セクター別ではソフトウエアサービスが上昇した一方、半導

体・同製造装置が下落した。

金融プラットフォーム運営会社のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は新製品発表

が好感され、上昇。食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は第4四半期決算で値上げ

が奏功し、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ソーシャルテクノロジー

会社のメタ・プラットフォームズ（META）はクラウドビジネス参入が好感され、上

昇した。

アルミ製品会社のアルコア（AA）は豪州の鉱山大手サウス32の保有するアルミニウ

ム関連資産の大部分買収合意を発表し、売られた。

ウォーシュ新議長は欧州中央銀行（ECB）のフォーラムで、7月会合で活発な議論が

予想されると述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》