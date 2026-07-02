*07:19JST 1日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、弱い経済指標やハイテクが重し

■NY株式：米国株式市場は反落、弱い経済指標やハイテクが重し

米国株式市場は反落。ダウ平均は13.96ドル安の52305.24ドル、ナスダックは173.69ポイント安の26040.03で取引を終了した。

予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。しかし、ハイテクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟調に推移し、終了。セクター別ではソフトウエアサービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

金融プラットフォーム運営会社のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は新製品発表が好感され、上昇。食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は第4四半期決算で値上げが奏功し、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）はクラウドビジネス参入が好感され、上昇した。

アルミ製品会社のアルコア（AA）は豪州の鉱山大手サウス32の保有するアルミニウム関連資産の大部分買収合意を発表し、売られた。

ウォーシュ新議長は欧州中央銀行（ECB）のフォーラムで、7月会合で活発な議論が予想されると述べた。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米6月ADP雇用統計や6月ISM製造業景況指数が予想を下回る

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円77銭から162円30銭まで下落し、162円60銭で引けた。

米6月ADP雇用統計や6月ISM製造業景況指数が予想を下回りドル買いが後退した。

ユーロ・ドルは1.1362ドルへ下落後、1.1412ドルまで上昇し、1.1378ドルで引けた。

ユーロ圏のインフレ鈍化に加え、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁はリスク均衡を示唆したが、エストニア中銀総裁が追加利上げの可能性を示唆し、ユーロ売りが後退した。

ユーロ・円は185円28銭から184円86銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.3219ドルへ下落後、1.3292ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.8120フランまで上昇後、0.8078フランまで下落した。

■NY原油：続落、米イラン協議進展とホルムズ海峡の輸送正常化で売り優勢

7月1日のNY原油先物8月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－1.42ドル（－2.04％）の68.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.04－70.18ドル。ドーハでの米国とイランの和平交渉の進展や、ホルムズ海峡を通る船舶輸送の回復が意識され、輸出回復による供給過剰への警戒から売りが優勢となり、一時2月27日以来の安値となる68ドル台前半まで値下がりした。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 58.36ドル +1.38ドル（+2.42％）

モルガン・スタンレー（MS） 211.86ドル +2.82ドル（+1.34％）

ゴールドマン・サックス（GS）1019.61ドル +8.24ドル（+0.81％）

インテル（INTC） 127.02ドル -12.61ドル（-9.03％）

アップル（AAPL） 294.38ドル +5.02ドル（+1.73％）

アルファベット（GOOG） 357.89ドル +4.56ドル（+1.29％）

メタ（META） 612.91ドル +49.62ドル（+8.80％）

キャタピラー（CAT） 991.41ドル -73.49ドル（-6.90％）

アルコア（AA） 47.48ドル -4.66ドル（-8.93％）

ウォルマート（WMT） 108.82ドル -4.44ドル（-3.92％）《YY》