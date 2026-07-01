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東証グロ－ス指数は3日ぶり反落、東証プライムに資金向かう
*17:07JST 東証グロ－ス指数は3日ぶり反落、東証プライムに資金向かう
東証グロース市場指数 901.53 -7.28／出来高 4億2015万株／売買代金 1199億円東証グロース市場250指数 699.67 -6.95／出来高 1億5918万株／売買代金 744億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日ぶり反落。値下がり銘柄数は245、値上がり銘柄数は304、変わらずは38。
前日6月30日の米株式市場でダウ平均は続伸。中東情勢の回復期待に、寄り付き後、上昇。雇用関連指標が良好な結果となり、強い雇用統計を期待した買いやハイテクが引き続き相場を押し上げ、終日堅調に推移。ダウは連日過去最高値で終了した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.36％安となった。海外市場で米長期金利が上昇し、また、国内長期金利も強含みで推移ており、新興市場の株価の重しとなった。また、米国とイランの協議を巡る情勢が依然不安定で、投資家心理を慎重にさせた。さらに、昨日の米国株式市場で、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.52％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.92％上昇と、ダウ平均（0.26％上昇）と比べ上昇率が大きかったことから、今日の東京市場では東証プライムの人工知能（AI）関連株や主力半導体関連株が引き続き物色の中心となり、新興市場には投資家の関心が向かいにくかった。一方、新興市場は東証プライムに対し依然出遅れ感が強く、引き続き出遅れ修正の買いに期待する向きもあったが、今日の新興市場は積極的な買いは見られず、東証グロース市場指数は前場に下げ幅を広げ、後場も戻りの鈍い展開となった。
個別では、26年12月期の営業利益が47.7％減予想と発表したベビーカレンダー＜7363＞、西武HD＜9024＞子会社と資本業務提携すると発表し前日ストップ高の反動安となったペットゴー＜7140＞、前日ストップ高の反動安となったジーネクスト＜4179＞、前日高値でひとまず達成感が意識されたTWOST＜7352＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、IGS＜4265＞、バトンズ＜554A＞などが顔を出した。
一方、積水化＜4204＞がAIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を導入しいたと発表したTalentX＜330A＞、27年5月期営業利益は前期比2.5倍予想と発表したインテグループ＜192A＞、26年9月期純損益予想を上方修正し経産省の補助金「コンテンツ産業成長投資支援事業」の事業者に採択されたと発表したAmazia＜4424＞、発行済株式数の5.89％上限の自社株買いを発表したブシロード＜7803＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やGO＜581A＞が上昇。値上がり率上位には、CRGHD＜7041＞、ネイス＜589A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 57| 20| 54.05|
2| 7041|ＣＲＧＨＤ | 347| 80| 29.96|
3| 589A|ネイス | 2176| 400| 22.52|
4| 7063|バードマン | 76| 12| 18.75|
5| 6522|アスタリスク | 1560| 230| 17.29|
6| 9256|サクシード | 5340| 705| 15.21|
7| 4424|Ａｍａｚｉａ | 235| 30| 14.63|
8| 265A|エイチエムコム | 796| 100| 14.37|
9| 330A|ＴａｌｅｎｔＸ | 473| 54| 12.89|
10| 3237|イントランス | 109| 12| 12.37|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジＨＤ | 50| -15| -23.08|
2| 7352|ＴＷＯＳＴ | 371| -79| -17.56|
3| 7140|ペットゴー | 824| -150| -15.40|
4| 4265|ＩＧＳ | 389| -67| -14.69|
5| 554A|バトンズ | 1300| -210| -13.91|
6| 6696|トラースＯＰ | 291| -38| -11.55|
7| 7363|ベビーカレンダー | 1031| -131| -11.27|
8| 4395|アクリート | 767| -87| -10.19|
9| 9253|スローガン | 718| -80| -10.03|
10| 456A|ヒューマンメイド | 1356| -151| -10.02|《SK》
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