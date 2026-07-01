AIコーディング費用が数日で予算を枯渇させる：Gartner、2028年までに開発者の給与と同等になると予測

米調査会社Gartnerは2026年6月24日、AIコーディングのトークン費用が2028年までに開発者の平均給与を上回るという予測を発表した。そのわずか数時間前には、サンフランシスコのフィンテックスタートアップ企業において、ある従業員がブラウザゲームの制作中にわずか1週間で8万1267ドル（約1317万円）ものAIトークン費用を消費したことが明らかになり、この予測を裏付ける形となった。AIエージェントによる自律的なコーディングは生産性を劇的に向上させる一方で、適切なガバナンスや上限設定がない場合、企業の予算を瞬時に食いつぶすリスクをはらんでいる。

■1週間で約1300万円の「誤算」：バイブ・コーディングの代償

企業価値14億ドル（約2268億円）のフィンテックスタートアップ「Slash」で戦略部門を率いるニコラス・ブリリアンテ氏は、会社が推奨した「バイブ・コーディング（正式なアーキテクチャ設計のレビューを経ずに、自然言語のプロンプトを用いてAIにソフトウェアを生成させる手法）」を実践した。

同氏は、AnthropicのAIモデル「Claude」に対し、インターネット・ミームのキャラクターが登場するマインクラフト風のFPSゲーム『Brainrot Shooter』の制作を指示。丸1日かけてプロンプトを入力し続けた。その後、利用状況ダッシュボードを確認した同氏が目にしたのは、会社のクレジットカードに請求された8万1267ドル（約1317万円、1ドル＝162円換算）という巨額の利用料金だった。同氏は後にX（旧Twitter）で「これは純粋な事故だった。自分の能力を過小評価していた」と釈明している。

■なぜトークン料金は警告なしに急騰するのか

この問題の本質は、一従業員の不注意ではなく、ガバナンスのないまま従量課金制のAI価格モデルを企業規模のワークフローに導入した結果である。

大規模言語モデル（LLM）とのやり取りはすべて「トークン」を消費する。英語の場合、約0.75単語が1トークンに相当する。AnthropicなどのAPIプロバイダーは、入力トークン（プロンプトやコード、コンテキスト）と出力トークン（AIが生成した回答）で異なる料金を設定しており、Claudeモデルの場合、出力トークンは入力トークンの3〜5倍の価格に設定されている。

通常のチャットセッションであれば費用は抑えられるが、AIアシスタントが自律的にファイルを読み込み、コードを書き、テストを実行して自己評価を繰り返す「エージェント型ワークフロー」では状況が一変する。Gartnerによると、1つのエージェントタスクで5〜30回のモデル呼び出しが発生することがある。各呼び出しでは、それまでの会話履歴とコードベース全体のコンテキストが毎回再送信される。プロジェクトが大きくなるほどコンテキストも肥大化するため、呼び出しを重ねるごとにコストは累積的に跳ね上がっていく。開発者にはツールが順調にタスクをこなしているように見えても、裏ではコストが天井知らずで膨らんでいるのだ。

■Uberやマイクロソフトでも発生した予算の早期枯渇

このような事態はSlash社に限った話ではない。世界最大級のエンジニアリング組織でも同様のメカニズムによる予算超過が発生している。

Uberは2025年後半、約5000人のエンジニアに「Claude Code」へのアクセスを提供した。しかし、2026年4月までに年間AIコーディングツール予算をほぼ使い果たしてしまった。エンジニア1人あたりの月額コストは150ドルから2000ドル（約2万4300円〜32万4000円）に達し、同社のCTO自身も2時間の社内デモだけで1200ドル（約19万4400円）を消費したと報じられている。Uberはその後、従業員1人あたりのAIツール利用額を1ツールにつき月額1500ドル（約24万3000円）に制限したという。

また、マイクロソフトのExperiences and Devices部門でも、2025年12月に数千人のエンジニアへClaude Codeのアクセスを提供したところ、予算を予定より早く使い果たす事態となった。同部門はエンジニアに対し、2026年6月30日までにGitHub Copilotへ移行するよう指示したと報じられている。

FinOps Foundationが2026年2月に発表した調査（1192組織が回答）によると、実務者の98%が「AI支出を積極的に管理している」と回答しており、2025年の63%、2年前の31%から急増している。これは問題の深刻化するスピードを反映している。

■Gartnerの警告：自律的なコスト管理は期待できない

Gartnerのシニアプリンシパルアナリストであるニティッシュ・ティヤギ氏は、コストそのものよりも「ガバナンスの欠如」が根本原因であると指摘する。「開発者はコスト効率よりもスピードや利便性を優先する傾向があるため、開発者の自主性に任せるだけではトークンの規律は生まれない。管理されたエンジニアリング運用モデルがなければ、ツールがもたらす生産性の向上を上回るスピードでコストがエスカレートする可能性がある」と警告している。

従来のエンタープライズソフトウェアは、ユーザー数に応じた年間固定額のシートライセンスが主流だった。しかし、AIコーディングエージェントは従量課金制であり、ツールの性能が高く自律的であるほど、1タスクあたりのトークン消費量は増える。つまり、ツールが優秀であるほど、事前に上限を設定しておかなければ予算が急速に消えていく構造になっている。

■AIコーディング費用を抑制するための5つの対策

企業がAIコーディングのコスト暴走を防ぐためには、以下の管理策を導入する必要がある。

1. 厳格な支出上限の設定：AnthropicのAPIコンソールでは、ワークスペースや組織ごとに月間の支出上限を設定し、上限に達した時点でAPI呼び出しを停止できる。GitHub Copilotでも、利用しきい値に応じたアラートや強制停止機能が提供されている。

2. 安価なモデルへのタスクルーティング：最先端モデルと普及版モデルでは、入力トークンの価格差が最大25倍に達することもある。定型コードの生成やルーチンのリファクタリングなど、高度な推論を必要としないタスクは小型モデルにルーティングすることで、出力を低下させずにコストを40〜85%削減できる。

3. プロンプトキャッシュの活用：エージェントが同じコードベースを繰り返し読み込む際、プロンプトキャッシュを利用して処理済み出力を再利用することで、重複するクエリのコストを30〜90%削減できる。Coinbaseはモデルルーティングとプロンプトキャッシュの組み合わせにより、AI関連費用を約50%削減したと報告している。

4. FinOps規律の適用：クラウドのコスト管理と同様に、チームやプロジェクトごとに利用タグを付与し、トークン予算を割り当てることで、チームレベルでの責任を明確にする。

5. エージェントタスクの明確なスコープ定義：曖昧な指示はAIエージェントの不要な探索（不要なファイルの読み込みやコード生成）を招き、トークンを無駄に消費する。タスクを「開発者主導」「開発者とエージェントの協働」「完全エージェント主導」に分類し、自律実行させる範囲を限定することが推奨される。

■注目ポイントQ&A

●なぜ通常のAIチャットと比べて、エージェント型のAIコーディングは料金が高騰しやすいのですか？

通常のチャットは1問1答で終わりますが、エージェント型ツールは「ファイルの読み込み」「コード生成」「テストと修正」といった一連のタスクを自律的に繰り返すためです。このプロセスごとにモデルの呼び出しが発生し、その都度、肥大化した会話履歴やコード全体のコンテキストが再送信されるため、トークン消費量が累積的に増加します。

●AIコーディングのコストを抑えるために、企業がすぐに導入できる具体的な制限策はありますか？

AnthropicのAPIコンソールで組織やワークスペースごとの月間支出上限を設定することや、GitHub Copilotで利用しきい値（75%、90%、100%）に応じたアラートおよび強制停止機能を有効にすることが有効です。また、Uberのように従業員1人あたり月額1500ドルといった上限を設ける方法もあります。

●従来のソフトウェア契約とAIの従量課金制で、予算管理にどのようなギャップが生じているのですか？

従来のソフトウェアは「アカウント（席）数」に応じた固定の年間料金でしたが、AIエージェントは「消費したトークン量」に応じて課金されます。ツールが優秀で自律的に働くほどトークン消費量が増えるため、従来の固定予算の感覚で導入すると、想定外のスピードで予算を使い果たしてしまいます。

元記事: AI Coding Costs Can Drain a Budget in Days: Gartner Predicts They Will Match Developer Pay