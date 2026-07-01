*15:49JST 東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ

金属製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、機械、証券業、その他製品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか海運業、不動産業、陸運業、水産・農林業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 金属製品 ／ 2,245.02 ／ 4.99

2. 電気機器 ／ 9,414.77 ／ 2.14

3. 機械 ／ 5,145.93 ／ 1.81

4. 証券業 ／ 877.41 ／ 1.67

5. その他製品 ／ 5,627.84 ／ 1.19

6. 銀行業 ／ 683.67 ／ 1.11

7. 化学工業 ／ 3,255.51 ／ 1.10

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,758.45 ／ 1.04

9. その他金融業 ／ 1,533.86 ／ 0.55

10. 石油・石炭製品 ／ 2,575.84 ／ 0.35

11. ゴム製品 ／ 5,523.58 ／ 0.25

12. サービス業 ／ 3,556.24 ／ 0.17

13. 繊維業 ／ 924.2 ／ 0.00

14. パルプ・紙 ／ 631.66 ／ -0.03

15. 空運業 ／ 235.68 ／ -0.15

16. 保険業 ／ 3,699.27 ／ -0.19

17. 卸売業 ／ 5,404.52 ／ -0.23

18. 輸送用機器 ／ 4,441. ／ -0.27

19. 食料品 ／ 2,797.25 ／ -0.36

20. ガラス・土石製品 ／ 2,768.53 ／ -0.38

21. 建設業 ／ 2,739.93 ／ -0.42

22. 情報・通信業 ／ 7,569.53 ／ -0.58

23. 鉄鋼 ／ 714. ／ -0.61

24. 電力・ガス業 ／ 658.33 ／ -0.68

25. 精密機器 ／ 14,234.99 ／ -0.82

26. 医薬品 ／ 3,757.82 ／ -1.34

27. 鉱業 ／ 940.19 ／ -1.63

28. 小売業 ／ 2,284.39 ／ -1.68

29. 水産・農林業 ／ 726.03 ／ -1.95

30. 陸運業 ／ 2,130.03 ／ -2.14

31. 不動産業 ／ 2,475.37 ／ -2.24

32. 海運業 ／ 1,874.17 ／ -2.82

33. 非鉄金属 ／ 6,512.37 ／ -4.22《CS》