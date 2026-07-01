Anthropicが科学向けAIイベントを開催、ノーベル賞学者獲得も「AI創薬」のFDA承認は未だゼロという現実

米AIスタートアップのAnthropic（アンソロピック）は、製薬、バイオテクノロジー、および学術研究機関における同社のAIモデル「Claude（クロード）」の活用事例を紹介する初の特化型イベント「The Briefing: AI for Science」をライブ配信する。同社は2025年10月以降、約4億ドル（約648億円）規模の企業買収やノーベル化学賞受賞者の獲得など、科学分野への投資を急速に強化してきた。しかし、こうした積極的な動きの一方で、人工知能（AI）のみによって発見された治療薬で米食品医薬品局（FDA）から正式承認を得たものは、現時点でいまだに存在しないという厳しい現実も報じられている。

■豪華な登壇者陣とノーベル賞受賞者Jumper氏の合流

今回のイベントの登壇者リストには、Anthropicの社内メンバーだけでなく、社外のライフサイエンス分野の有力エグゼクティブが名を連ねている。具体的には、Bristol Myers Squibb（ブリストル・マイヤーズ スクイブ）の取締役会長兼CEOであるChris Boerner氏、Genentech（ジェネンテック）のエグゼクティブバイスプレジデント兼研究・早期開発部門責任者のAviv Regev氏、Novartis（ノバルティス）のCEOでAnthropicの取締役も務めるVas Narasimhan氏、そして医療専門メディア「STAT」のシニアライターであるMatthew Herper氏らだ。Anthropic側からは、ライフサイエンス部門責任者のEric Kauderer-Abrams氏や、同部門パートナーシップ責任者のJonah Cool氏らが登壇する。

さらに注目を集めているのが、タンパク質構造予測モデル「AlphaFold」の共同開発者として2024年のノーベル化学賞を受賞したJohn Jumper（ジョン・ジャンパー）氏の存在だ。同氏はGoogle DeepMindに約9年間在籍した後、2026年6月19日にX（旧Twitter）上でAnthropicへの移籍を発表した。Jumper氏の役職や開始時期は公表されていないが、今回のライブ配信が移籍後初の公の場になると広く予想されている。

■着実に進められてきたライフサイエンス分野への布石

Anthropicによる今回のイベントは、突発的なものではなく、周到に準備されたロードマップの集大成と言える。同社は2025年10月に研究者や臨床試験コーディネーター向けの「Claude for Life Sciences」を発表し、2026年1月には医療向けの「Claude for Healthcare」を立ち上げた。さらに同年2月には、アレン研究所やハワード・ヒューズ医学研究所との研究パートナーシップを発表している。

2026年4月には、ステルス段階にあったバイオテクノロジー新興企業「Coefficient Bio」を、約4億ドル（約648億円、1ドル＝162円換算）相当の株式交換取引で買収した。同社は10人未満の小規模なチームであり、主にGenentech出身の計算生物学研究者らで構成されていた。彼らは創薬のR&D（研究開発）計画の策定や候補物質の特定を行うツールを開発しており、買収後はAnthropicのヘルスケア・ライフサイエンス部門に統合された。Kauderer-Abrams氏は、ライフサイエンス分野を同社の最も重要な戦略的賭けの一つと位置づけており、Claudeを「生物学における圧倒的に優れたモデルにする」という明確な目標を掲げている。

■モデルの知能よりも重要な「データインフラ」の課題

Jumper氏の獲得以上に技術的に重要視されているのが、Anthropicが発表した生物学分野におけるAIエージェントの研究論文だ。同社の調査によると、最先端のAIモデルであっても、ウイルスの配列データの検索クエリに対する精度が16.9%まで低下する場合があることが分かった。これはモデル自体の性能が低いからではなく、問い合わせ対象となる科学データインフラが断片化し、一貫性を欠いていることが原因だった。

そこでAnthropicは、米国立生物工学情報センター（NCBI）と協力し、APIを統合してデータを標準化して出力するツール「gget virus」を開発した。このツールを導入したところ、テストされたすべてのモデルの精度が92%以上に向上し、特に「Claude Sonnet 4」は16.9%から92.8%へと劇的な改善を見せた。この結果は、科学向けAIのボトルネックが「モデルの知能」ではなく、「信頼できるデータアクセス層の欠如」にあることを示している。

■創薬プロセスにおけるAIの限界と高い壁

しかし、これらの技術的進歩をもってしても、薬が実際に患者に届くか否かを決定づける「開発」のプロセスを根本的に変えるには至っていない。創薬（候補分子の特定と精製）は、前臨床安全性試験、複数フェーズにわたるヒト臨床試験、そして正式な規制当局の審査という、極めて長く費用のかかるプロセスの前半部分にすぎない。

2025年末の時点で、AIが支援した候補薬は臨床試験に入っているものの、AIのみによって発見された治療薬でFDAの正式承認を得たものはまだない。新規の分子化合物を1つ市場に送り出すためのR&Dコストは歴史的に18億ドル（約2916億円、1ドル＝162円換算）を超えるとされているが、最もコストがかかり失敗率の高いこれらの後期開発ステージにおいて、AIが有意義な加速をもたらす能力はまだ実証されていない。

競合であるOpenAIが2026年6月17日に発表したライフサイエンス分野のベンチマークでも、博士号レベルの科学者173人と共同で構築されたテストにおいて、最高性能のモデルでも実際の研究タスクの36.1%しかクリアできなかった。業界全体を見渡しても、AIによる創薬は「解決済みの課題」ではなく、タスク固有の漸進的な進歩の段階にあるのが実情だ。

■信頼性のシグナルとしてのイベント

今回のイベントで新しい製品やツールが発表されるか、あるいはJumper氏が具体的な研究計画を明らかにするかは現時点で不明である。一方で、同日にはClaudeがMicrosoft Azureの「Microsoft Foundry」を通じて一般提供され、NVIDIAのBlackwell Ultra GB300システム上で動作することが発表された。これは、Anthropicがエンタープライズインフラの拡大と業界特化型の製品展開を並行して進めているパターンの一環と言える。

Anthropicを科学研究のベンダーとして評価するにあたっては、今回のイベントを即座に利用可能な新機能の発表としてではなく、同社の「信頼性（クレディビリティ）」を示すシグナルとして捉えるのが賢明だろう。現時点で実用的な価値を持っているのは、著名な研究者の獲得そのものよりも、これまでに構築されたパートナーシップ、買収したチーム、そして既に公開されているデータインフラに関する研究成果である。

■注目ポイントQ&A

●Anthropicの「The Briefing: AI for Science」とはどのようなイベントですか？

製薬、バイオテクノロジー、学術研究機関において、AnthropicのAIモデル「Claude」がどのように活用されているかを紹介するライブ配信イベントです。同社のデモンストレーションに加え、Bristol Myers SquibbやGenentechなどの顧客企業による事例紹介が行われます。

●AIが発見した薬で、FDA（米食品医薬品局）の承認を得たものはありますか？

いいえ、ありません。2025年末の時点で、AIの支援を受けた候補薬が臨床試験の段階に入ってはいますが、人工知能のみによって発見された治療薬でFDAの正式承認（フル承認）を受けたものは存在しません。

●John Jumper氏はAnthropicでどのような役割を担うのですか？

AnthropicはJumper氏の具体的な役職、所属チーム、勤務開始日などを明らかにしていません。同氏はGoogle DeepMindでAlphaFoldの開発チームを率いた後、2026年6月19日にAnthropicへの移籍を発表しました。

●AnthropicがCoefficient Bioを買収した理由は何ですか？

Coefficient Bioは、創薬のR&D計画策定や候補物質の特定を行うAIツールを開発していたステルスバイオ企業です。Anthropicは、同社の持つ技術とGenentech出身の計算生物学研究者らによる専門チームを取り込むため、2026年4月に約4億ドル相当の株式交換取引で買収しました。

元記事: Anthropic Livestreams AI for Science Pitch as No AI Drug Has Won FDA Approval