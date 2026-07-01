2026年夏の新作アニメシーズンが開幕へ：サイエンスSARU制作の新生『攻殻機動隊』がPrime Videoで7月7日配信開始

2026年夏の新作アニメシーズンがいよいよ幕を開ける。7月4日から9日にかけて、クランチロールやAmazon Prime Videoなどで注目の主要8作品が順次配信・放送を開始する予定だ。なかでも最大の注目作は、サイエンスSARUが手がけ、7月7日からPrime Videoで世界配信される新生『攻殻機動隊』のTVシリーズである。

■海外コミュニティで高まる期待と特番の配信

アニメ・ニュース・ネットワーク（ANN）による「Summer 2026 Trailer Watch Party」が、米国太平洋時間6月29日午後6時（東部時間午後9時／日本時間6月30日午前10時）から、ANNの各プラットフォームおよびX（旧Twitter）で無料配信される。このイベントはクランチロールがスポンサーを務め、登録不要で視聴可能だ。ここ数年で最も期待されるアニメラインナップのプレビューとして、英語圏のコミュニティに向けたシーズン開幕イベントとなる。

番組では、ANNのレギュラーホストであるリンジー・ラヴァリッジ氏、ジャッキー・ジン氏、ジェームズ・ベケット氏に加え、YouTubeチャンネル「Mother's Basement」を運営し、英語圏のアニメファンから高い支持を得ているジェフ・セウ氏が特別ゲストとして参加。公開されたトレーラーへのリアクションや、今期の注目作についての議論をリアルタイムで繰り広げる。

■サイエンスSARUが挑む新生『攻殻機動隊』：7月7日よりPrime Videoで配信

2026年夏シーズンの目玉となるのが、サイエンスSARU制作の新作TVアニメシリーズ『THE GHOST IN THE SHELL（原題）』だ。7月7日より、Amazon Prime Videoにて世界240以上の国と地域で配信が開始される。本作は英語を含む8言語の吹き替えに対応予定だ。1995年の押井守監督による記念碑的映画から、Netflixで配信された『攻殻機動隊 SAC_2045』に至るまで、これまで全ての映像化を手がけてきたProduction I.G以外のスタジオが制作する初の『攻殻機動隊』アニメとなる。原作者の士郎正宗氏もこの制作を支持しており、「第二世代の第1弾」になり得ると期待を寄せている。

監督を務めるのは、『ダンダダン』や『平家物語』で絵コンテや原画を手がけ、本作で初の監督デビューを飾るもこちゃん（木村拓）氏。シリーズ構成・脚本には、技術的リテラシーの高い視聴者を唸らせる『スペース☆ダンディ』や『ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞』で知られる小説家の円城塔氏が起用された。キャラクターデザインは半田修平氏（『リトルウィッチアカデミア』『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』）、音楽監督は岩崎太整氏（『竜とそばかすの姫』）、コニシリョウ氏、ケンサカユウキ氏が担当する。物語の舞台は2029年。全身義体のサイボーグであり、精鋭部隊「公安9課」を率いる草薙素子が、正体不明のハッカー「人形使い」を追う姿を描く。エンディングテーマは、Millennium ParadeがSaya GrayとDaniel Caesarをフィーチャーした「Blue」に決定している。

なお、これまでのほぼ全ての映像化作品で草薙素子役を演じてきた声優の田中敦子氏が2024年8月に61歳で逝去しており、2026年6月下旬の時点で本作のキャスト陣はまだ正式発表されていない。

■手描きへのこだわりと原作への回帰

2026年6月22日に開催されたアヌシー国際アニメーション映画祭での第1話・第2話ワールドプレミア上映において、監督のもこちゃん氏は、本作の制作において生成AIを一切使用していないことを明言した。2026年4月にWIT STUDIOが過去作でのAI生成背景の使用を認めたことで、アニメ業界における人間のクリエイターの存続を巡る議論が再燃しているなか、サイエンスSARUが示した「手描きへのこだわり」は、業界のトレンドに対する明確な挑戦を意味している。

サイエンスSARUの制作手法は、手描きとデジタル（Flash）アニメーションを融合させ、フォトリアルな静止画のディテールよりも、流動的で表現力豊かな動きを重視する点が特徴だ。Production I.Gが手がけた『攻殻機動隊』シリーズが、押井監督作品や『Stand Alone Complex（S.A.C.）』シリーズに見られる超高精細で建築的に緻密な美学を特徴としていたのに対し、サイエンスSARUはより色彩豊かで、士郎正宗氏の原作漫画の線画から直接影響を受けたスタイルを構築している。初期のトレーラーやキービジュアルには、『S.A.C.』で定着した「タチコマ」ではなく、原作準拠の「フチコマ」が登場しており、これまでの映像化作品ではなく、原作ソースへの意識的な回帰を示している。

日本では、関西テレビとフジテレビにて毎週火曜日の午後11時（JST）から放送され、その後午後11時30分（JST）からAmazon Prime Videoにて国内配信される。Prime Videoは、中国本土、ロシア、ベトナムを除く全世界の配信権を保有している。

■『無職転生』3期や『BLACK TORCH』など、注目作が続々スタート

『無職転生 〜異世界行進したら本気だす〜』第3期は、7月5日よりクランチロールにて初回2話連続のスペシャル編成で配信が開始される。理不尽な孫の手氏によるライトノベルの完全アニメ化を目指して設立されたスタジオバインドが引き続き制作を担当。第3期では原作小説の第13巻からのエピソードが描かれ、ファンからは物語の感情的・叙事詩的なピークと評されるパートに突入する。先行公開された第2弾トレーラーでは「エリス修練編」に焦点を当て、成長し、より戦闘経験を積んだエリス・ボレアス・グレイラットの再登場が描かれている。

100studioが制作する『BLACK TORCH（ブラックトーチ）』は、7月4日よりTOKYO MXおよびクランチロールで放送・配信が開始される。タカキツヨシ氏による原作漫画は、2016年から2018年にかけて『ジャンプSQ.』および『少年ジャンプ＋』で連載され、わずか19話で打ち切りとなった作品であり、アニメ化による「セカンドチャンス」を得ることは極めて異例だ。2025年3月の「エメラルド・シティ・コミコン」でのアニメ化発表は、打ち切りから約8年が経過していたこともあり、大きな驚きをもって迎えられた。原作者のタカキ氏も監修として制作に直接関与している。動物と会話ができる17歳の少年・我妻十朗が、強力なもののけの猫「羅ゴウ」と融合し、超常的な脅威に立ち向かう政府の隠密組織に巻き込まれていく物語だ。オープニングテーマはSiMの「FREEZE ME UP」に決定している。7月3日の「アニメ・エキスポ2026」では、英語キャストを招いたワールドプレミアパネルが予定されている。

さらに、2024年春に話題を呼んだラブコメディの続編『正反対な君と僕』シーズン2が7月5日よりクランチロールで配信される。ラパントラック制作、長友孝和監督、脚本に内海照子氏、音楽にtofubeats氏を迎え、2024年11月に『少年ジャンプ＋』で完結した阿賀沢紅茶氏の原作漫画の後半部分を描く。また、LINEマンガ発のダークファンタジー『クレバテス-魔獣の王と赤子-』シーズン2が7月8日よりクランチロールで配信開始となる。

■夏シーズン後半にかけてのラインナップ

7月の第2週以降も、注目作のリリースが続く。7月9日からは、お疲れ気味のサラリーマンと謎の女性がスーパーの裏でタバコを吸いながら会話を交わす日常系ラブコメディ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』がクランチロールで配信開始。7月8日からは『幼女戦記』第2期が配信される。さらに『BLEACH 千年血戦篇』の最終決戦に向けた展開や、8月12日からは『Re:ゼロから始める異世界生活』第4期後半（Part 2）がクランチロールで配信予定となっている。そのほか、『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期や、CloverWorks制作の『逃げ上手の若君』第2期、WIT STUDIO制作の『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』なども控えており、強力なラインナップが揃っている。

■注目ポイントQ&A

●2026年夏シーズンにはどのようなアニメが配信・放送されますか？

2026年夏シーズンは7月4日から9日にかけて主要な作品が順次スタートします。注目作には、Amazon Prime Videoで7月7日から配信される『THE GHOST IN THE SHELL』（攻殻機動隊）、クランチロール等で配信される『無職転生』第3期（7月5日）、『BLACK TORCH』（7月4日）、『正反対な君と僕』シーズン2（7月5日）、『クレバテス』シーズン2（7月8日）、『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（7月9日）などがあります。また、8月12日からは『Re:ゼロから始める異世界生活』第4期後半も配信されます。

●新作アニメ『攻殻機動隊（2026）』はどこで視聴できますか？

Amazon Prime Videoにて、7月7日より世界240以上の国と地域（中国本土、ロシア、ベトナムを除く）で独占配信されます。日本では、関西テレビとフジテレビで毎週火曜日の午後11時（JST）から放送され、その後午後11時30分（JST）からPrime Videoで国内配信されます。

●なぜ2026年版の『攻殻機動隊』はファンから注目されているのですか？

シリーズ開始から37年で初めて、Production I.G以外のスタジオ（サイエンスSARU）が制作を担当するためです。これまでのアニメシリーズの美学を踏襲するのではなく、士郎正宗氏の原作漫画のスタイルへの回帰を目指しています。また、監督のもこちゃん氏が「生成AIを一切使用していない」と明言した手描きへのこだわりや、原作者の士郎氏が「第二世代の第1弾」になり得ると言及している点も注目されています。

元記事: Summer 2026 Anime Season Begins: Ghost in the Shell Returns to Prime Video