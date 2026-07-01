*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～フィジカルAI関連への物色に広がり～

1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■フィジカルAI関連への物色に広がり

■Jフロント、1Q営業利益 11.7％減 141億円

■ホンダ＜7267＞寄居工場を脱炭素化、技術確立し横展開

■フィジカルAI関連への物色に広がり

1日の日本株市場は、引き続き半導体やAI関連株のリバウンドが意識されるなかで、買い一巡後の底堅さを見極めながらの相場展開になりそうだ。6月30日の米国市場はNYダウが136ドル高、ナスダックは393ポイント高だった。米国とイランによる協議を控え、中東情勢の安定化への期待が高まった。また、雇用関連指標が良好な内容だったことも安心感につながった。半導体やAI関連株には改めて成長期待からの買いが入り、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は4％近く上昇した。シカゴ日経225先物は大阪比1110円高の71250円。円相場は1ドル＝162円60銭台で推移。



シカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後に69810円まで軟化する場面もみられたが、米国市場の取引開始後に上へのバイアスが強まり、終盤にかけて71390円まで上げ幅を広げていた。前日の日経平均株価は後場中盤に70667円まで上昇する場面もみられたが、その後はボリンジャーバンドの+1σ（70520円）水準に上値を抑えられる形だった。本日は半導体やAI関連株を中心に上昇が見込まれるなか、同バンドを上抜けてくるかが注目される。



引き続き、キオクシアHD＜285A＞や東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞などに資金が向かいやすいだろう。また、経産省は、国産AI開発を目指す「ノエトラ」と同省所管の産業技術総合研究所に対し、3873億円を支援すると報じられている。ノエトラはソフトバンクなどが設立した新会社で、資金はフィジカルAIの基盤となる国産モデルの研究開発に充てると伝えられている。足もとで75日線水準まで調整をみせているソフトバンクGの同線からのリバウンドが期待されそうなほか、フィジカルAI関連として、ファナック＜6954＞や安川電機＜6506＞などへの物色に広がりがみられるようだと、投資家心理を明るくさせる可能性があるだろう。



日経平均株価は+1σを明確に突破してくると、+2σ（73060円）とのレンジが意識されてきそうだ。もっとも、キオクシアHDなど半導体やAI関連株への物色が中心になると考えられ、全体としてはこう着感が強まりそうである。また、半導体株が軟化する局面では先物主導で下へのバイアスが強まる可能性も考えられ、値がさハイテク株にらみの相場展開になりそうだ。

■Jフロント、1Q営業利益 11.7％減 141億円

Jフロント＜3086＞ が発表した2027年2月期1Qの連結業績は、売上収益が前年同期比3.9％減の1064億3500万円、営業利益は同11.7％減の141億2200万円だった。前年に計上した固定資産売却益の反動もあり、営業利益は前年同期から減少、親会社の所有者に帰属する純利益は前年同期から減少となった。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（70062.32、+594.21）

・NYダウは上昇（52319.20、+136.46）

・ナスダック総合指数は上昇（26213.72、+393.58）

・SOX指数は上昇（14246.96、+537.30）

・シカゴ日経225先物は上昇（71250、+1110）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ホンダ＜7267＞寄居工場を脱炭素化、技術確立し横展開

・NTT＜9432＞NTTドコモビジネス、コンテナ型DC全国展開、現場でデータ処理

・キリンHD＜2503＞ホップ栽培にバイオ炭、温室ガス減・収量増

・みずほFG＜8411＞中小向けに総合金融、AIでカード与信

・あおぞら銀行＜8304＞三菱UFJ銀行・地銀4行、デットファンドに100億円

・ソディック＜6143＞放電加工機を遠隔監視、サーバー後付け異常即時把握

・CYBERDYNE＜7779＞米ペガサスと世界のAI投資、100億円ファンド設立

・竹内製作所＜6432＞関西電力送配電などと鉄塔基礎工事を自動化、建機で検証

・シャープ＜6753＞衛星通信展開、SESと連携、来年度事業化

・日産自＜7201＞ソフト定義車をAIで更新、AWSイベントに出展

・大同メタル工業＜7245＞新中計、成長投資を追加、船舶・DC向け軸受活況

・スマートドライブ＜5137＞車両・業務データを統合、AI基盤

・任天堂＜7974＞技術開発棟29年完成

・三菱ガス化学<4182>グリーンメタノール製造、豪で天然水素調達探る

・リケンテクノス<4220>微生物機能維持プラ固定化技術

・東京ガス<9531>富士フイルムなどと海外産バイオメタン原料ガス供給で合意



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 日銀短観(大企業製造業)(4-6月) 予想16 前回17

・09:30 製造業PMI(6月) 前回54.9

＜海外＞

・特になし《YY》