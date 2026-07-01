*08:03JST 米国株式市場は続伸、強い雇用関連指標やハイテクが支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

JUL1

Ｏ 70800（ドル建て）

Ｈ 71495

Ｌ 69580

Ｃ 71340 大証比+495（イブニング比+90）

Vol 4909



JUL1

Ｏ 70600（円建て）

Ｈ 71385

Ｌ 69495

Ｃ 71250 大証比+405（イブニング比+0）

Vol 20461

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.61円換算）で、ソフトバンクG＜9984＞、東京

エレク＜8031＞、関西電力＜9433＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2096 -90.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.45 0.03 6057

0

8035 (TOELY) 住友商事 38.29 0.07 6226 3

0

6758 (SONY.N) TDK 22.36 -0.33 3636 6

6

9432 (NTTYY) KDDI 16.84 0.08 2738 -

7

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 -0.04 924 -19.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 27.65 -0.28 4496 2

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.82 -0.24 6121 15

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.65 5012 30

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.67 0.09 7048 4

0

8001 (ITOCY) 丸紅 290.68 -2.89 4727 3

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.03 7797 5

4

8031 (MITSY) 東京エレク 243.01 -4.79 79032 188

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11383 5

3

4568 (DSNKY) 第一三共 16.17 -0.06 2629 20.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.24 -0.15 2355 69.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.40 -0.05 927 -92

7

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.80 -0.50 1507

8

7267 (HMC.N) スズキ 48.41 -0.79 1968 12.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.38 -0.61 5978 -3

4

6902 (DNZOY) ファナック 22.88 0.81 7441 8

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.08 -0.66 7506 -2

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.28 -0.17 2485 -

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.04 -0.39 6186 3

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.24 0.02 24782 9

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.02 0.04 5210 5

5

7741 (HOCPY) キヤノン 25.65 -0.13 4171 2

4

6503 (MIELY) 三菱電機 73.15 0.20 5947 7

1

6981 (MRAAY) 日東電工 19.64 -0.11 3194 2

4

7751 (CAJPY) 任天堂 10.48 -0.20 6817

2

6273 (SMCAY) SMC 22.24 0.14 72329 104

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.72 -0.10 302

2

6146 (DSCSY) ディスコ 52.40 1.20 85208 394

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.99 -0.07 1950 -

7

8053 (SSUMY) 三菱商事 26.81 -0.46 4360 1

3

6702 (FJTSY) 富士通 19.87 -0.35 3231 -1

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 120.41 8.81 19580 1945

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.21 3421 1

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 -1.58 2163 -

6

8002 (MARUY) 三井物産 553.77 -6.41 4502

5

6723 (RNECY) ルネサス 15.36 0.21 4995 18

8

6954 (FANUY) 京セラ 22.55 0.63 3667 10

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.85 0.27 1777 -1.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.62 -0.25 4166 2

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.03 -0.55 6347 6

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.69 -0.18 3477 -

6

6594 (NJDCY) 日本電産 4.01 0.06 2608 -3

7

6857 (ATEYY) シスメックス 9.01 -0.15 1465 -5.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.67 -0.18 2223 -1

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.94 0.05 1616 20.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.61円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4228 487 1

3.02

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2096 -90.5 -

4.14

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2387 -98 -

3.94

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 924 -19.6 -

2.08

6594 (NJDCY) 日本電産 4.01 2608 -37 -

1.40



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52319.20 前日比：136.46

始値：52168.18 高値：52387.45 安値：52033.13

年初来高値：52319.20 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26213.72 前日比：393.58

始値：25824.47 高値：26253.04 安値：25808.06

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7499.36 前日比：58.93

始値：7441.27 高値：7508.29 安値：7438.04

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.954％ 米10年国債 4.46％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は136.46ドル高の52319.20ドル、ナスダックは393.5

8ポイント高の26213.72で取引を終了した。

中東情勢の回復期待に、寄り付き後、上昇。雇用関連指標が良好な結果となり、強

い雇用統計を期待した買いやハイテクが引き続き相場を押し上げ、終日堅調に推移

した。ダウは連日過去最高値で終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇し

た一方、電気通信サービスが下落した。

フラッシュメモリ半導体メーカーのサンディスク（SNDK）はアナリストが目標株価

を引き上げ上昇。同業マイクロン・テクノロジー（MU）も買われた。航空会社のデ

ルタ（DAL）やアメリカン（AAL）などは燃料コストの下落に加え、強い需要を背景

とした収益増加期待に、上昇。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は同社の

ような大手を除外し、トランプ政権が小規模の食肉加工業者への支援を計画してい

ると報じられ、売られた。

通信のAT&T（T）は航空宇宙技術会社のスペース・エクスプロレーション・テクノロ

ジーズ（SPCX）が消費者向けに高速衛星通信「スターリンク」の携帯サービスを開

始する計画との報道で、競争激化が警戒され、下落。スペース・エクスプロレーシ

ョン・テクノロジーズ（SPCX）は上昇した。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は、取引終了後に四半期決算を発表。調整後

の1株当たり利益が予想を上回ったが、最高経営責任者（CEO）が慎重な見通しを示

したため時間外取引で売りに転じている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》