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【市場反応】米6月消費者信頼感指数は予想下回る、JOLTは予想上振れ、ドル買い後退
記事提供元：フィスコ
*23:34JST 【市場反応】米6月消費者信頼感指数は予想下回る、JOLTは予想上振れ、ドル買い後退
コンファレンスボードが発表した6月消費者信頼感指数は91.2と、予想を下回った。5月分は90.6と93.1から大幅下方修正された。米5月JOLT求人件数は759.4万件と、4月761.8万件から減少。予想729.6万件を上回った。
米6月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は56.7と、5月62.7から低下。予想は上回った。
ドル買いはさらに後退した。ドル・円は162円41銭で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1390ドルから1.1413ドルまで反発、ポンド・ドルは1.3213ドルから1.3246ドルまで反発した。
【経済指標】
・米・6月消費者信頼感指数：91.2（予想：94.4、5月：90.6←93.1）
・米・5月JOLT求人件数：759.4万件（予想：729.6万件、・4月：761.8万件）
・米・6月シカゴ購買部協会景気指数：56.7（予想：55.1、5月：62.7）《KY》
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