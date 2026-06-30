マルチエージェントAIシステムを設計する際、エージェントの「性格」が成果に与える影響は、タスクの性質によって大きく異なることが明らかになった。アリゾナ州立大学の研究チームが発表した論文によると、交渉や共同研究などの協調が必要なタスクでは敵対的な性格が成果を著しく低下させる一方、構造化されたコーディングタスクではほぼ影響がないという。本研究は、自律型AIシステムの設計において、エージェントの性格特性をどのように調整すべきかという新たな課題を提起している。

■タスクの性質で分かれる「性格」の影響

オープンエンドな研究や交渉を処理するためにAIエージェントのチームを構築する場合、それらのエージェントの性格構成は成果を左右する重要な変数となる。特に、いずれかのエージェントが敵対的な行動をとると、成果が大幅に低下する可能性がある。しかし、定義された仕様に沿って構造化されたコーディングタスクを完了させるパイプラインを構築する場合、エージェントの性格は本質的に無関係であるという。

これは、アリゾナ州立大学の研究チームが2026年6月29日にプレプリントサーバー「arXiv」で発表した論文（arXiv:2606.27443）の主要な発見である。マルチエージェントLLMチームにおける性格構成が実際のタスク成果にどのように影響するかを体系的にテストした初期の研究の一つであり、自律型AIシステムを設計する人々に対して「エージェントの性格を気にする必要があるかどうかは、彼らが行う仕事の種類に完全に依存する」という直接的な示唆を与えている。

■実験で検証された3つのタスク

研究チームは、心理学の「ビッグファイブ（Big Five）」特性のうち、協調性（協調的から敵対的までのスペクトル）と、開放性（探索的か硬直的かを示す思考スタイル）の2つの特性を様々なレベルでプロンプトに入力したLLMエージェントのチームを構築した。そして、これらのチームに性質の異なる3つのタスクを割り当てた。

1つ目は「構造化コーディング」で、固定された仕様に対して明確に定義されたプログラミングのマイルストーンを完了するタスク。2つ目は「オープンエンドな共同研究」で、ターンを重ねながらアイデアを統合し、研究成果を生み出すタスク。3つ目は「競争的な交渉」で、他のエージェントやチームと交渉して成果を競うタスクである。

実験の結果、タスクの境界線によって成果が明確に分かれた。オープンエンドな研究や交渉のシナリオでは、非協調的、ぶっきらぼう、または自己中心的に振る舞うようプロンプトで指示された「協調性の低い」エージェントを含むチームにおいて、パフォーマンスの著しい低下が見られた。コミュニケーションは敵対的になり、合意は崩壊し、成果は測定可能なほど悪化した。しかし、構造化コーディングタスクでは、ほとんど変化が見られなかった。エージェントが敵対的な言葉を生成してチャットログが険悪な雰囲気になっても、マイルストーンの達成率は安定しており、仕事は問題なく完了したという。

■性格プロンプトの技術的仕組みと限界

この発見の背景にある技術的な仕組みを理解することは重要である。LLMエージェントにおける性格は、モデルの重みに埋め込まれているわけではなく、コンテキストウィンドウによる条件付け（プロンプティング）によって実現されている。研究チームは「OCEANモデル」（開放性、誠実性、外向性、協調性、情緒安定性）から描かれた行動プロファイルを各エージェントに割り当て、システムプロンプトに具体的な行動記述子として注入した。

例えば、協調性の低いエージェントには「他人の要求を疑わずに受け入れることはめったにない」といった、懐疑的で対立的な表現を含むプロンプトが与えられる。逆に、協調性の高いエージェントにはその反対のフレーミングが与えられる。これにより、会話全体を通じてエージェントの応答がその特性プロファイルに沿うように条件付けられる。

ただし、この条件付けはコンテキストウィンドウ内にのみ存在するという構造的な制約がある。そのため、会話が長くなり、蓄積された発言によって元のシステムプロンプトが相対的に希釈されると、効果が低下する可能性がある。さらにセキュリティ上の観点から重要なのは、十分に具体的な敵対的入力（プロンプトインジェクションなど）によって、この設定が上書きされる可能性があることだ。著者らもこの点を指摘している。

■なぜコーディングタスクは影響を受けないのか

タスクタイプによるこの違いは、それぞれのタスクが構造的に何を要求しているかを考えれば直感的に理解できる。定義された仕様に対してコーディングタスクを完了することは、主に「客観的な正しさ」の問題である。関数がテストに合格するかどうかがすべてであり、エージェントの社会的態度（協調的か、対立的か、探索的か）は、構文的に正しいPythonコードを生成できるかどうかには構造的に無関係である。このタスクには、エージェントのコミュニケーションスタイルから独立した検証メカニズムが存在する。

一方、共同研究や交渉には、そのような外部の検証手段が存在しない。どちらも持続的な調整、共通の解釈、そしてターンを重ねる中での段階的な信頼構築を必要とする。これらは論文で「タスク構造に敏感（task-structure sensitive）」と呼ばれるものであり、ワークフローはエージェントが長期的な相互作用を通じて機能的な協力関係を維持できるかどうかに依存している。1つのエージェントが敵対的な摩擦（すべてのフレーミングに異議を唱える、合意を拒む、狭い自己利益を追求するなど）を持ち込むと、その摩擦は客観的なテストスイートによって吸収されることなく、ターンごとに増幅していく。特に交渉においては、たった1つの敵対的なエージェントが交渉全体を台無しにする可能性がある。

■「高すぎる協調性」がもたらす集団思考の罠

この発見はさらに複雑で、実用的な示唆に富んでいる。研究チームは、協調性を高く設定しすぎることも安全な解決策ではないと指摘している。全員が極めて協調的なエージェントチームは、研究タスクにおいて「グループシンク（集団思考）」のような行動を示し、初期の不十分なアイデアを十分に検証することなく、あまりにも早く合意に達してしまう傾向があるという。

つまり、マルチエージェントシステムにおける性格構成は、最大または最小に設定すればよいという単純なものではない。両極端に失敗モードが存在するダイヤルのようなものだ。敵対的なエージェントは協調や交渉のパイプラインを破壊し、一様に協調的なエージェントは批判的な検証を欠いた浅い研究結果を生み出してしまう。設計上の問いは「エージェントをどの程度協調的にすべきか」ではなく、「この特定のタスクタイプに適切な協調性のレベルはどれくらいか、そしてその調整は長期の実行においてどの程度安定しているか」となる。

■AIエージェントのシステム設計とセキュリティへの影響

「AutoGen」や「CrewAI」、「LangGraph」などのマルチエージェントAIフレームワークは、深刻なエンジニアリングパターンとなっている。これらは複数のLLMエージェントを連携させて分業させたり、互いの出力を批判させたり、多様な専門家の視点をシミュレートしたりする。エージェントに異なる行動ペルソナを与える「性格プロンプト」は一般的な設計の選択肢であり、意図的に行われることもあれば、テンプレートプロンプトから引き継がれることもある。

アリゾナ州立大学の発見は、設計者が性格の影響を無視したり、自然に解消されると仮定したりすべきではないことを示唆している。オープンエンドな議論や交渉を伴う文脈では、エージェントの気質の構成は成果を左右する重要な変数となる。一方、構造化され、検証に依存するパイプラインでは、それはノイズに近いものとなる。

また、セキュリティ面でも重要な示唆がある。エージェントのシステムプロンプトを上書きする「プロンプトインジェクション攻撃」は、すでにOWASP（Open Worldwide Application Security Project）によってLLMアプリケーションの主要なセキュリティリスクとして挙げられている。過去の研究では、1つの侵害されたエージェントが自己複製型のプロンプトインジェクションを通じて、同じシステム内の他のエージェントに敵対的な指示を広め、パイプライン全体に被害を連鎖させることが示されている。

今回の発見は、この脅威に対してより精密なモデルを提供する。厳密にスコープが定義されたコーディングパイプラインでは、悪意あるシステムプロンプトによって敵対的行動に追い込まれたエージェントがもたらす機能的ダメージは限定的である可能性が高い。タスクの客観的な検証手段がその混乱を吸収するためだ。しかし、戦略の策定、研究の実施、交渉の管理などを任されたエージェントチームでは、同様の操作が成果物の品質を大幅に低下させる可能性がある。性格レイヤーへの攻撃の深刻さは、一律ではなくタスクのタイプに依存する。

■研究の限界と今後の展望

なお、研究チームは研究の適用範囲について慎重な姿勢を示している。実験はシミュレーションされたタスク環境の管理された実験室条件下で行われ、性格特性はモデルの重みにファインチューニングされたものではなく、システムプロンプトを通じて誘導されたものである。ファインチューニングされた性格表現の方がプロンプトによるものよりも安定しており、上書きされにくいことが研究で示唆されているが、本論文が示すタスクタイプごとの影響がファインチューニングされたエージェントにも当てはまるかどうかは未解決の課題である。

また、この研究は特定のタスクタイプにおける最適な協調性の範囲を特定したわけではなく、失敗モードの方向性を示したにすぎない。その具体的な調整作業は、今後の課題として残されている。

■注目ポイントQ&A

●AIエージェントの性格は、マルチエージェントシステムの性能に実際に影響しますか？

タスクの性質によって異なります。アリゾナ州立大学の研究によると、オープンエンドな共同研究や競争的な交渉では、敵対的なエージェントの存在によって性能が著しく低下します。一方、明確な仕様に基づく構造化されたコーディングタスクでは、エージェントの性格はマイルストーンの達成率にほとんど影響を与えません。

●LLMエージェントにおける「性格プロンプト」とは何ですか？

システムプロンプトに「ビッグファイブ」などの性格特性（OCEANモデル）の記述を含めることで、エージェントの行動やコミュニケーションスタイルを方向付ける手法です。ただし、この効果はコンテキストウィンドウ内のみで機能するため、会話が長くなると効果が薄れたり、外部からの入力で上書きされたりする可能性があります。

●AIエージェントの協調性を高く設定するほど、良い成果が得られますか？

必ずしもそうとは限りません。研究では、すべてのエージェントの協調性が高すぎると、共同研究タスクにおいて「グループシンク（集団思考）」が発生し、不十分なアイデアに対して十分な検証を行わずに早期に合意してしまう傾向が示されています。タスクに応じた適切なバランスが必要です。

●プロンプトインジェクション攻撃によってエージェントの性格が悪用された場合、どのようなリスクがありますか？

その深刻さはタスクの種類に依存します。テストスイートなどの客観的な検証手段があるコーディングタスクでは、敵対的な行動による機能的ダメージは限定的です。しかし、エージェント間の協調が必要な交渉や戦略策定、共同研究などのタスクでは、成果物の品質が大幅に低下する可能性があります。

元記事: Multi-Agent AI: Disagreeable Agents Tank Negotiations but Not Code, Study Finds