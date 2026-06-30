*19:03JST 30日の中国本土市場概況：上海総合は続伸、経済指標の改善や産業支援策を好感

30日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比20.50ポイント（0.50％）高の4094.40ポイントと続伸している。

経済指標の改善が好感された。6月の製造業購買担当者景気指数（PMI）と非製造業PMIが市場予想を上回ったことに加え、半導体株への買いが相場全体を押し上げた。国産需要への期待や「AI＋」を推進する産業支援方針が材料視され、半導体関連を中心に物色が広がった。一方、資源相場の軟調を背景にアルミ先物や金価格が弱含みとなり、指数は安く推移する場面もあった。6月最終取引日とあって持ち高調整の売りも出やすく、上値は限られたものの、景況感の改善を背景に買いが優勢となる展開だった。

業種別では、ハイテクが大幅高。曙光信息産業（603019/SH）や方正科技集団（600601/SH）、彩虹顕示器件（600707/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇、華勤技術（603296/SH）が8.5％高、江蘇永鼎（600105/SH）が6.9％高で引けた。また、人工知能（AI）や半導体の上げも目立った。主要50銘柄で構成される「上証科創板50成分指数（Star50）」は3.9％高と連日で過去最高値を更新している。

ほかに、防衛関連も買われた。北方光電（600184/SH）と中国航発航空科技（600391/SH）がストップ高の10.0％上昇。航天時代電子（600879/SH）が7.6％高となった。

半面、非鉄金属など資源の一角が安い。資源相場の下落などが売り手掛かりとなった。中国アルミ（601600/SH）が3.7％安、江西銅業（600362/SH）が2.7％安、洛陽モリブデン（603993/SH）が2.5％安、中国中煤能源（601898/SH）が4.8％安、陝西煤業（601225/SH）が3.1％安、紫金鉱業集団（601899/SH）が2.5％安、中金黄金（600489/SH）が1.8％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.76ポイント（0.28％）高の269.76ポイント、深センB株指数が0.45ポイント（0.04％）安の1116.19ポイントで終了した。《AK》