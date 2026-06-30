Appleの2026年「新学期キャンペーン」が米国で今週にも開始か―最大199ドルのアクセサリ進呈か

米Appleの学生向け「新学期キャンペーン（Back to School）」が、早ければ米国で今週中にも開始されると報じられている。2026年6月25日に実施されたMacやiPadの大幅値上げ後、初のキャンペーンとなり、対象の学生や教職員にとっては購入負担を軽減する重要な機会となる。ただし、現時点で公式発表はなく、米国などでは購入前のUNiDAYSによる事前認証が必要になるなど、事前の準備が推奨されている。

■今週開始が期待される「新学期キャンペーン」

Bloombergのマーク・ガーマン氏によると、Appleの毎年恒例の「新学期キャンペーン（Back to School）」が、早ければ今週中にも開始される見通しである。Appleは2026年6月25日にMacやiPadの価格を最大1,300ドル（約21万600円、1ドル＝162円換算、以下同）値上げしたばかりであり、この夏にデバイスの購入を計画している学生にとって、キャンペーンの開始時期は極めて重要となる。対象となる購入者にとって、このキャンペーンは近年で最も実質的な負担軽減策となる。MacまたはiPadの購入時に、通常の学生割引に加え、最大199ドル（約3万2,238円）相当の無料アクセサリが提供される見込みだからである。

このキャンペーンはまだ公式には開始されていないが、AppleInsiderの報道によると、過去3年連続でキャンペーンの開始日を正確に予測してきたガーマン氏は、6月25日に「来週（今週）までに開始されるはずだ」と述べており、その期間がまさに今始まろうとしている。

■Apple製品値上げの背景：AIデータセンターによる半導体不足

6月25日に実施された値上げは、Appleにとって数年ぶりの大規模なハードウェア価格改定となった。しかし、これはApple製品自体の問題ではなく、世界的なDRAMおよびNANDフラッシュメモリの不足が直接的な原因である。AIデータセンターが世界のチップ供給を急速に消費していることが背景にある。調査会社IDCはこの危機について、「単に需要と供給の不一致による周期的な不足ではなく、世界のシリコンウェーハ生産能力が戦略的に再配分される、潜在的に永続的な変化である」と分析している。

世界のDRAMの95％以上を製造するサムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社は、ノートPCやスマートフォン向けの標準的なメモリから、AIアクセラレータに搭載される高帯域幅メモリ（HBM）へと生産ラインを組織的にシフトさせている。HBMは、8〜12枚のDRAMダイを垂直に積層し、TSV（シリコン貫通電極）と呼ばれる微細な銅の経路で接続し、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）と呼ばれるパッケージング技術を用いてグラフィックスプロセッサに直接結合する。このアーキテクチャにより、AIの学習や推論に必要な膨大なメモリ帯域幅を実現できるが、MacBook Airに搭載されているLPDDR5XメモリやiPadのNANDストレージと比較して、使用可能な1ビットあたり3〜4倍のウェーハ面積を消費する。

この生産能力の奪い合いはゼロサムゲームである。メーカーがAI向けメモリにシフトするたびに、消費者向けデバイスのチップを生産するウェーハが減少する。メタ、マイクロソフト、グーグル、アマゾンは、2026年のデータセンターインフラに共同で推定7,250億ドル（約117兆4,500億円）の予算を投じており、これは2024年の約3倍に達する。この持続的な需要に対し、消費者向け電子機器は価格競争で太刀打ちできない。

Appleは長期の供給契約を結ぶことで、2026年第1四半期までMacやiPhoneのラインを守り、競合他社よりも長くコスト上昇を吸収してきた。しかし、CEOのティム・クック氏は6月17日のThe Wall Street Journalのインタビューで、メモリ不足を「100年に一度の出来事」と表現し、状況が「維持不可能」になったことを認めた。その結果、6月25日の値上げに踏み切らざるを得なかった。

TrendForceの予測によると、2026年第2四半期の標準的なDRAMの契約価格は前四半期比で58〜63％上昇し、NANDフラッシュの価格も同期間に70〜75％上昇した。TrendForceやIDCのアナリストは、マイクロンやSKハイニックスの新しい製造施設が本格稼働する2027年後半までは、実質的な供給不足の解消は見込めないとみている。つまり、この夏の価格上昇は一時的なものではなく、当面の間は新たな基準価格（ベースライン）となる。

■2026年のキャンペーン内容予測と対象者

Appleは2026年のキャンペーン内容を公式発表していないが、近年の傾向から予測が可能である。Macworldの報道によると、2025年のキャンペーンでは、対象のMacまたはiPadを購入した際、アクティブノイズキャンセリング搭載のAirPods 4、Apple Pencil Pro、Touch ID搭載Magic Keyboard、Magic Mouse、Magic Trackpadなど、最大199ドル（約3万2,238円）相当のアクセサリが無料で提供された。Appleは2022年から2024年にかけては最大150ドル（約2万4,300円）相当のギフトカードを提供していたが、昨年からアクセサリのバンドル形式に戻している。

2026年も無料アクセサリのバンドルを継続するのか、ギフトカードに戻すのか、あるいは新たな形式を導入するのかは不明である。しかし、値上げが実施された現状を考慮すると、同等以上の価値を持つアクセサリバンドルを提供することが、価格に敏感な学生層への最も強いアピールとなる。いずれにせよ、この特典は、MacBookの価格を通常50ドル〜200ドル（約8,100円〜3万2,400円）引き下げる通年の学生割引に上乗せされる。

対象となるのは、現在在籍中または入学許可を得ている高等教育機関の学生、学生の代わりに購入する保護者、および対象機関の教職員である。

なお、2026年5月時点で、Appleは米国とカナダでの資格確認要件を厳格化している。従来の「.edu」メールアドレスのみによる自己申告は不可となり、現在は「UNiDAYS」というプラットフォームを通じた確認が必須となっている。UNiDAYSでの認証には、氏名、生年月日、学校のメールアドレス、在籍証明が必要となる。キャンペーン開始後すぐに購入できるよう、事前にこの認証を済ませておくことが推奨される。

北米では、キャンペーンは2026年7月初旬から9月末まで実施される見込みである。英国および欧州では通常、7月中旬から10月中旬にかけて展開される。過去の例では、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、iPad Air、iPad Proが対象ハードウェアとなってきた。

一方、2026年3月に599ドル（約9万7,038円）で発売され、6月25日の値上げで699ドル（約11万3,238円）となったエントリー向けノートPC「MacBook Neo」は、この新学期キャンペーンの対象外となる見込みである。ただし、学生は通年で提供されているAppleの学生向けストアを通じて、599ドル（約9万7,038円）の学割価格で購入できる。この違いは重要である。AirPodsやApple Pencil Proなどのアクセサリを使用する予定の学生にとっては、新学期キャンペーンを利用してMacBook Airを1,299ドル（約21万438円）で購入し、199ドル（約3万2,238円）相当の無料アクセサリを受け取る方が、MacBook Neoを購入するよりも総価値が高くなる可能性がある。

■新学期キャンペーンの実質的な価値と他社セールの現状

M5チップ搭載のMacBook Airの購入を検討している学生を例に、現在の価格で計算してみる。Appleの通常価格は1,299ドル（約21万438円）である。通常の学生割引を適用すると、約100ドル引きの1,199ドル（約19万4,238円）となる。もしキャンペーンで、単体価格179ドル（約2万8,998円）の「AirPods 4（ANC搭載）」がバンドルされた場合、ノートPCの実質的な負担額は税別で約1,020ドル（約16万5,240円）となる。これは、キャンペーンの価値を最大限に活用したとしても、6月25日の値上げ前のMacBook Air M5の価格より約120ドル（約1万9,440円）高い計算になる。すでにAirPodsを所有しているか、他のアクセサリを好む学生にとっても、Magic KeyboardやApple Pencil Proを選択した場合に同様の計算が成り立つ。

このように、キャンペーンは値上げ前の価格に戻すものではない。しかし、対象となる購入者にとっては、値上げによる影響を最小限に抑える最善の手段であり、アナリストが「元に戻ることはない」と指摘する価格上昇に対する最大の相殺策となる。

一方、2026年6月23日から26日まで開催された「Amazon Prime Day」では、MacBook Air M5がAppleの新価格より350ドル安い949ドル（約15万3,738円）で提供されていた。TechRadarの報道によると、これらのプライムデー価格は6月26日に終了したが、Amazonなどのサードパーティ小売店では、現在もAppleの新価格を下回る在庫を保有している。本稿執筆時点では、値上げ前の価格帯の在庫がモデルごとに残っているものの、急速に売り切れており、特定の構成が手に入る保証はない。

学生以外の購入者にとって、残されたサードパーティの在庫を確保することが、新価格での購入を避ける主な方法となる。一方で学生にとっては、キャンペーンの開始を待ち、事前にUNiDAYSで資格を確認した上で、キャンペーン適用後にAppleの学生向けストアで購入するのが賢明な選択と言える。

過去の実績から、キャンペーン対象となる可能性が最も高いMacおよびiPadのモデルは以下の通りである。MacBook Air 13インチ M5（新価格1,299ドル／約21万438円、旧価格1,099ドル）、MacBook Air 15インチ M5（新価格1,499ドル／約24万2,838円、旧価格1,299ドル）、MacBook Pro 14インチ M5（新価格1,999ドル／約32万3,838円、旧価格1,599ドル）、iMac 24インチ（新価格1,499ドル／約24万2,838円、旧価格1,299ドル）、iPad Air（新価格749ドル／約12万1,338円、旧価格599ドル）、iPad Pro 11インチ（新価格1,199ドル／約19万4,238円、旧価格999ドル）。なお、最廉価のMac miniやMac Studio、およびエントリーモデルのMacBook Neoは通常、対象外となる。

■秋に控える「iPhone 18」価格への影響

6月25日の値上げでは、iPhoneの価格は据え置かれた。クックCEOは、iPhoneが今回の値上げ対象から除外されたことを認めているが、IDCのアナリストであるナビラ・ポパル氏は「AppleはiPhoneの値上げ幅をまだ発表していないが、値上げは確実に実施されるだろう」と警告している。

iPhone 18は2026年9月に発表される見込みである。Wall Street Journalが引用した調査会社TechInsightsの推計によると、iPhone 18 Proに搭載される12GBのDRAMのコストは、iPhone 17 Proの39ドル（約6,318円）から約145ドル（約2万3,490円）へと上昇し、部品総コストを約25％押し上げるという。現在の利益率を維持するためには、AppleはiPhone 18 Proの価格を約1,371ドル（約22万2,102円）に設定する必要があるが、J.P. Morganは、他でコストを相殺できれば50ドル（約8,100円）程度の緩やかな値上げに留まる可能性も示唆している。最終的な価格は9月まで明らかにならない。

この夏に新学期キャンペーンを利用してMacを購入する学生は、構造的に上昇した新たな基準価格で購入することになる。そして、この同じ基準が秋のiPhoneの価格設定にも適用されることになる。TrendForceやIDCのアナリストは、メモリ市場の供給不足は早くとも2027年後半まで解消されないとみており、この夏の価格はAppleハードウェアの新たな価格時代の「底値」となる可能性が高い。

■注目ポイントQ&A

●Appleの2026年「新学期キャンペーン」はいつ始まりますか？

Appleからの公式発表はありませんが、Bloombergのマーク・ガーマン氏は2026年6月25日に「来週（今週）までに開始されるはずだ」と報じています。例年の傾向から、北米では2026年7月初旬に開始され、9月末まで実施される見込みです。英国や欧州では7月中旬からの開始が予想されています。

●2026年のキャンペーン特典は何ですか？

具体的な内容は未発表ですが、2025年の実績に基づくと、対象のMacまたはiPadの購入時に、AirPodsやApple Pencil Pro、Magicアクセサリなど、最大199ドル（約3万2,238円、1ドル＝162円換算）相当の無料アクセサリが提供される可能性があります。これは通年の学生割引にも上乗せされます。

●キャンペーンの対象者と認証方法は？

高等教育機関の在学生や入学予定者、その保護者、および教職員が対象です。米国とカナダでは、従来のメールアドレスによる自己申告ではなく、UNiDAYSプラットフォームを通じた事前認証が必須となっています。

●キャンペーン終了後にMacの価格は下がりますか？

現時点で値下げの兆候はありません。今回の値上げは、AIデータセンターの需要急増に伴う世界的なメモリ不足が原因であり、IDCやTrendForceなどのアナリストは、2027年後半までは供給不足が解消されないと予測しています。現在の価格が今後の新たな基準になるとみられています。

元記事: Apple Back to School 2026 Arrives This Week: Free Accessories After $200 Mac Hike