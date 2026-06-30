【実車テスト】iOS 27ベータで試す新生Siri AI搭載CarPlay、文脈理解は優秀もリアルタイム交通情報に課題

Appleの新しい「Siri AI」が車載システム「CarPlay」に登場した。iOS 27デベロッパーベータ版を用いた1週間の実車テストにより、会話の文脈を記憶する能力など確かな進化が確認された一方、リアルタイムの交通情報が取得できないなどの制限も明らかになっている。本機能の利用にはiPhone 15 Pro以降が必要で、今秋の正式リリースに向けてさらなる改善が期待される。

■実車テストで分かった新生Siriの実力：「記憶力」の大幅な向上

Tom's Guideのシニアエディターであるジョン・ヴェラスコ（John Velasco）氏は、iPhone 17 ProにインストールしたiOS 27デベロッパーベータを使用し、毎日の通勤で1週間のテストを行った。同氏が最も顕著な進化として挙げたのは、処理能力そのものよりも「記憶力（文脈の保持）」だった。

ヴェラスコ氏が運転中にテスト車両に関するメモを音声で作成し、数分後に詳細を追加した際、Siriはどのメモを更新すべきかを正確に把握していた。さらに、指示しなくてもコメントをタイトル付きの箇条書きリストに整理した。これは従来のSiriでは不可能だった動作である。

複数ステップの要求にも対応する。前日に聴いていた音楽の再生を求め、続けて目的地へのナビを設定するよう指示した際、2つの要求をスムーズに関連付けた。これにより、運転中の画面操作や音声コマンドの回数が減り、安全性が向上する。

音声の質も向上し、より人間らしく自然なイントネーションになり、従来のロボットのような平坦な話し方はほぼ解消された。また、車内での会話は新しいSiriアプリに保存され、iCloud経由でiPadやMacと同期される。車内で開始された会話には車のアイコンが表示され、目的地に到着した後に別のデバイスで会話を引き継ぐことができる。

■オンデバイスとクラウドを使い分ける3層構造の仕組み

Siri AIは完全に端末内で処理されるわけではなく、3つの処理階層（ティア）に分かれている。この仕組みはCarPlayの利用において重要な意味を持つ。

第1階層は、iPhoneのNeural Engine上で動作する約30億パラメータの軽量言語モデル（2ビット量子化）である。タイマー設定や音楽再生、メッセージ送信などのシンプルな要求は、インターネット接続なしで端末内で完結する。第2階層は、より複雑なクエリをApple Siliconサーバーで処理する「Private Cloud Compute（PCC）」に送信する。データは保存されず、Appleもアクセスできない設計となっている。第3階層は、最も高度な推論が必要なタスクを、Appleがライセンス契約を結んだGoogleの「Gemini」モデルに処理を委ねる。

運転中の影響として、トンネルや電波の届きにくい場所でも基本的なオンデバイス機能は動作する。しかし、メッセージから交通状況を合成したり、周辺の店舗を検索したり、ウェブの知識を必要とする高度な回答など、CarPlayで最も便利なシナリオの多くはクラウド接続（第2・第3階層）を必要とする。

このオンデバイス処理を可能にしているのが、2017年のA11 Bionic以降に搭載されている「Neural Engine」である。iPhone 15 Pro以降のモデルのみが、このベースモデルをリアルタイムで実行するのに十分な処理能力とメモリ帯域幅を備えているため、Siri AIの対応機種が制限されている。

■現時点での課題と制限：交通情報やアプリ連携の壁

ヴェラスコ氏のテストでは、現時点での限界も浮き彫りになった。渋滞中の高速道路でリアルタイムの交通状況を尋ねた際、Siri AIは直接データにアクセスできなかった。ニュースやSNSから道路閉鎖情報を検索させることで、4台のトラックによる衝突事故が原因であると突き止めることはできたが、これは機能としての解決策ではなく、あくまで回避策にすぎない。

また、Siriの応答中に音声で割り込むことができなかった。これは車内の騒音がウェイクワードの検出を妨げたためとみられる。さらに、提示された複数の選択肢から1つを選び出すよう求めても、選択を拒否して選択肢を再提示するだけだった。

最大の構造的課題は、サードパーティ製アプリとの連携不足である。運転中にファストフードを音声注文するような機能はまだ実現していない。Apple純正アプリ（マップ、ミュージック、メモ、メッセージなど）は大幅に強化されているが、それ以外はiOS 27で提供される新しい会話モードAPIをデベロッパーが採用するのを待つ必要がある。

■iOS 27で追加されるその他のCarPlay機能とビデオ再生

Siri AI以外にも、iPhone 15 Pro未満の機種でも利用できるCarPlayの改善がiOS 27で導入される。

「再生中」画面には、ポッドキャストや楽曲の任意の場所にジャンプできるタッチスライダー（オーディオスクラバー）が追加された。また、他のアプリの使用中も再生コントロールを表示し続けられる「ミニプレーヤー」が追加され、サードパーティのメディアアプリでも利用可能になる。ワイヤレスCarPlayの接続信頼性も、BluetoothとWi-Fiの処理改善により向上する。

Appleマップでは、Siri AIと連携した自然言語によるルート検索が導入される。例えば「先週ニコルが勧めてくれたレストランにナビして」と頼むと、メッセージやメモから文脈を読み取って目的地を設定する。この機能はWWDC 2026でコンセプトとして発表され、今後のベータ版で順次開発される予定である。

さらに、iOS 27ではCarPlayでのビデオストリーミングが正式にサポートされる。AirPlayプロトコルを使用し、Wi-Fi経由で動作するが、自動車メーカーがAppleのMFiプログラムを通じて認証を取得する必要がある。現時点で対応を表明しているメーカーはない。また、安全上の制限から、ビデオ再生は停車中のみ可能で、走行を開始すると自動的に音声のみに切り替わる。デベロッパー向けのシミュレーターではApple TVアプリの対応が確認されているが、Appleからの正式発表はまだない。

■対応機種とリリーススケジュール

iOS 27は現在、開発者向けのデベロッパーベータ2が提供されている。パブリックベータは7月中旬に提供予定で、正式リリースは9月に新型iPhoneと同時に行われる予定である。

CarPlayでのSiri AIの利用には、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、またはiPhone 16やiPhone 17シリーズが必要となる。一方、iOS 27自体はiPhone 11やiPhone SE（第2世代以降）など、iOS 26をサポートしていたすべてのiPhoneで動作するため、Siri AIを必要としないその他のCarPlay改善機能は多くのユーザーが利用できる。

なお、ベータテストにおいて、iOS 27をインストールした後もウェイトリストの順番を待つ必要があったとの報告もある。

また、欧州連合（EU）ではデジタル市場法（DMA）を巡る規制当局との合意に達していないため、ローンチ時点ではiPhoneおよびiPadでのSiri AIは提供されない（EU内のMacやVision Proでは対応言語に設定すれば利用可能）。中国でも規制当局の承認待ちのため、現時点では利用できない。

■注目ポイントQ&A

●CarPlayのSiri AIはインターネット接続がなくても使えますか？

部分的に利用可能です。音楽再生やリマインダー設定、メッセージ送信などのシンプルな要求は、iPhone内のNeural Engine上で動作する約30億パラメータのモデルによってオフラインで処理されます。ただし、ウェブの知識や複数アプリにまたがる文脈の統合、交通情報の検索など、より複雑な処理にはインターネット接続が必要となり、AppleのPrivate Cloud ComputeやGoogleのGeminiモデルへルーティングされます。

●Siri AIに対応しているiPhoneのモデルは何ですか？

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、およびiPhone 16やiPhone 17シリーズが対応しています。オンデバイスでのAI推論をリアルタイムで実行するには、これらのモデルが搭載するNeural Engineの処理能力とメモリ帯域幅が必要となるためです。なお、オーディオスライダーやミニプレーヤーなどのSiri AI以外のiOS 27 CarPlay機能は、iOS 27が動作するすべてのiPhoneで利用できます。

●実車テストで明らかになったSiri AIの主な課題は何ですか？

主に3つの課題が指摘されています。1つ目は、リアルタイムの交通データに直接アクセスできない点です。2つ目は、サードパーティ製アプリとの連携がまだ制限されており、音声での注文などができない点です。3つ目は、車内の騒音の影響により、Siriの応答中に音声で割り込むことができない点です。

●iOS 27のCarPlay機能はいつから一般向けに提供されますか？

iOS 27の正式リリースは2026年9月に予定されています。先行して試したいユーザー向けには、7月中旬にパブリックベータ版が提供される予定です。ただし、Siri AI機能自体は年内に別途ベータ版として英語環境向けに提供される予定であるため、iOS 27へのアップデート直後には利用できない可能性があります。

元記事: Siri AI CarPlay Driving Test: Context Memory Lands, Live Traffic Doesn’t