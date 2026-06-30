*16:12JST 日経平均は続伸、7万円台に回復

前日29日の米国株式市場は反発。トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテクの回復が支援し、相場は終日堅調に推移した。米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米国市場で主要指数が反発し、ナスダックが大幅高となった流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。月末・四半期末に伴う需給調整も残るなか、日経平均は70000円台を回復した後は上げ幅を縮小する動きも見られたが、後場以降は高値圏で売り買いが交錯、株価の下値の堅さが意識されてプラス圏を維持した。外国為替市場では円相場が1ドル=162円台と39年半ぶりの円安・ドル高水準となった。

大引けの日経平均は前営業日比594.21円高の70,062.32円となった。東証プライム市場の売買高は23億4,571万株、売買代金は10兆8,307億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、金属製品などが上昇した一方で、その他製品、小売業、水産・農林業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は33.7％、対して値下がり銘柄は64.2％となっている。

個別では、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、イビデン＜4062＞、スクリン＜7735＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、キーエンス＜6861＞、古河電＜5801＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミＧ＜9766＞、ＴＤＫ＜6762＞、トヨタ＜7203＞、ニトリＨＤ＜9843＞、バンナムＨＤ<7832>、三菱商<8058>、富士フイルム<4901>、オリンパス<7733>、エムスリー<2413>、ソニーＧ<6758>、任天堂<7974>、スズキ<7269>、中外薬<4519>、塩野義<4507>などの銘柄が下落。《FA》