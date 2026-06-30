*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～物色は半導体やAI関連株の一角に絞られる～

30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■物色は半導体やAI関連株の一角に絞られる

■MS＆AD、26/3税前利益 53.4％増 7035億円、27/3予想 純利益 4250億円

■DAIKOXTECH＜8023＞生産材購買を効率化、ミスミグループ本社など2社と提携

■物色は半導体やAI関連株の一角に絞られる

30日の日本株市場は、半導体やAI関連株のリバウンドが意識されるなかで、買い一巡後の底堅さを見極めながらの相場展開になりそうだ。29日の米国市場はNYダウが306ドル高、ナスダックは522ポイント高だった。NYダウは初の52000ドルに乗せて、最高値を更新した。



トランプ米大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため、協議進展への期待が高まった。また、29日からNYダウ構成銘柄に加わったアルファベットが5％近く上昇したことも指数を押し上げる要因になった。シカゴ日経225先物は大阪比1065円高の70845円。円相場は1ドル＝161円90銭台で推移。



シカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物のナイトセッションは米国市場の取引開始後に68800円まで下げる場面もみられたが、その後は急速に切り返しており、終盤にかけて一時70850円まで買われた。25日線を支持線としたリバウンドからボリンジャーバンドの+1σ水準を捉えてきており、半導体やAI関連株を中心にリバウンド機運が高まる可能性はありそうだ。



前日の日経平均株価は朝方に68000円を割り込んだが、25日線（67777円）が支持線として機能していた。その後は+1σ（70345円）とのレンジ内での推移となった。キオクシアHD＜285A＞も25日線までの調整を経て、その後は下げ渋る動きをみせていた。米国の流れから理想的なリバウンドをみせてくるようだと、投資家心理を明るくさせるだろう。日経平均株価は+1σ突破から+2σ（72913円）とのレンジに移行することが期待される。



もっとも、トランプ大統領が発表した30日のイランとの協議については、イラン側は否定しているようであり、楽観は禁物だろう。そのため、物色は半導体やAI関連株の一角に絞られることになりそうだ。その他、スペースXがナスダック100指数に採用されることが発表された。スペースXは大きく買われており、宇宙ビジネス関連株への手掛かり材料になりそうだ。

■MS＆AD、26/3税前利益 53.4％増 7035億円、27/3予想 純利益 4250億円

MS＆AD＜8725＞が発表した2026年3月期の連結業績は、税前利益が前期比53.4％増の7035億2100万円だった。2027年3月期の当期純利益は4250億円を計画。新規の自然災害（国内）に係る発生保険金については、三井住友海上火災保険で830億円、あいおいニッセイ同和損害保険で670億円を見込んでいる。市場金利、為替レート、株式相場ともに2026年3月末から大きくは変動しない前提としている。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（69468.11、+107.23）

・NYダウは上昇（52182.74、+306.63）

・ナスダック総合指数は上昇（25820.14、+522.52）

・SOX指数は上昇（13709.66、+506.09）

・シカゴ日経225先物は上昇（70845、+1065）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・DAIKOXTECH＜8023＞生産材購買を効率化、ミスミグループ本社など2社と提携

・NTT＜9432＞NTTドコモビジネス、西宮市に国産AI、申請処理を省力化

・ライズ・コンサルティングG＜9168＞リコーと新会社、製造業のAI変革支援

・三井金属＜5706＞八戸製錬、精留塔の一部被災、岩手県沖地震で

・丸紅＜8002＞アラスカ探鉱拡大、カナダ社に2億円追加出資

・豊田通商＜8015＞ベナンで太陽光発電向け蓄電池受注

・カナデビア＜7004＞オマーン大手と提携、グリーン水素開拓

・ダイキン工業＜6367＞サーバー内部の熱状態を予測、NTTデータと、AIでDC冷却検証

・JVCケンウッド＜6632＞鈴木昭氏、無線システム、中東も視野

・いすゞ自＜7202＞藤沢に電動車開発新棟、評価・検証機能集約

・住友ベークライト＜4203＞研究開発費率6%に、ICTなど注力

・東レ＜3402＞名古屋に新研究拠点、次世代材料、共創の場

・NANKAI＜9044＞南海電気鉄道、営業列車の動揺常時監視、GPSで異常対策

・第一交通産業＜9035＞全国初「軽タクシー」稼働、女性・若年者の雇用視野

・JMDC＜4483＞オムロンなどと、睡眠時無呼吸AI予測、高精度モデル



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:30 失業率(5月) 予想2.5％ 前回2.5％

・08:30 有効求人倍率(5月) 予想1.18倍 前回1.19倍

・08:50 鉱工業生産(5月) 予想-0.4％ 前回-0.5％

＜海外＞

・10:30 中・製造業PMI(6月) 予想50.1 前回50.0

・10:30 中・非製造業PMI(6月) 予想49.9 前回50.1《YY》