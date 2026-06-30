*07:44JST NYの視点：米6月ダラス連銀製造業活動指数は予想外に低下、販売価格や雇用は上昇

米6月ダラス連銀製造業活動指数は0と、5月＋0.4から上昇予想に反し低下した。重要項目となる新規受注は2.3と6.4から低下し、指数を押し下げた。原材料コスト項目は42.4と、42.7から低下。販売コスト項目は28.6と、18.9から上昇し22年6月来で最高を記録。引き続き物価が消費者の負担になっている可能性がある。同指数の雇用は13.9と23年1月来で最高なったほか、賃金は26.0と、2月来で最高となり、連邦準備制度理事会（FRB）のインフレ懸念を後押しする結果となった。

米労働省が発表する6月雇用統計でも失業率が4.3％と、5月から変わらず。非農業部門雇用者数は＋11.3万人と5月＋17.2万人から伸び鈍化予想も引き続き堅調な伸びが予想されている。

◇米・6月ダラス連銀製造業活動指数：0（予想：＋1.0、5月：＋0.4）

生産：4.1（9.4）

設備稼働率：7.3（5.2）

新規受注：2.3（6.4）

Unfilled orders -2.8（3.3）

出荷：7.1（7.4）

Delivery time:0.9（1.4）

原材料コスト：42.4（42.7）

販売価格：28.6（18.9）

賃金：26.0（23.6）

雇用：13.9（0.2）

労働時間：5.9（1.8）

見通し不透明：10.9（19.2）《CS》