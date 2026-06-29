Anthropic調査、Claudeユーザーの半数が「仕事の5割以上をAIが処理」と回答

AIスタートアップのAnthropicが発表した最新の調査結果によると、対話型AI「Claude」のアクティブユーザーの約半数が、すでに自身の業務タスクの50%以上をAIが処理していると回答した。この調査はユーザーの主観的な回答と実際の利用データを紐付けた先進的な試みだが、対象がすでにAIを使いこなしている層に偏っている点には注意が必要である。AIによる代替リスクが最も高いとされる若年層やエントリーレベルの労働者の実態は、この調査の枠外で深刻化している可能性が指摘されている。

■Claudeユーザーの半数が「業務の5割以上をAIが処理」と回答

AIスタートアップのAnthropic（アンソロピック）が2026年6月26日に発表した「Economic Index（経済指数）」の最新版によると、同社の対話型AI「Claude（クロード）」のアクティブユーザー約9,700人を対象にした調査で、回答者の約半数が「AIはすでに自分の仕事タスクの50%以上を処理できる」と回答した。さらに、全体の4%は「現在、Claudeが自分の仕事のすべてを実行できる」と答えている。

また、今後12ヶ月を見据えた見通しとして、回答者の26%が「AIが自分のタスクの大部分を引き受けることになる」と予想した。Anthropicによると、この予測の割合は、回答者の経験レベル、居住地域、職業に関わらず、ほぼ一律で同様の傾向が見られたという。

■主観と実態を紐付ける「CLIO」システムによる分析

2026年4月に開始された「Anthropic Economic Index Survey」は、従来の意識調査とは一線を画す手法を採用している。これまでの調査では、ユーザーがClaudeに依頼したタスクの種類や頻度などの行動データから経済的影響を推測していたが、2026年6月版では直接的なアンケート調査を導入。さらに、プライバシーを保護する同社の「CLIO」システムを用いて、回答者のアンケート結果と実際のClaudeセッションデータを直接紐付けた。

研究チームは、2026年5月中旬から6月初旬にかけて、Claude.ai、Cowork、Claude Codeにまたがるセッションから、回答者1人あたり最大20セッションをランダムにサンプリングし、実際の利用パターンを分析した。その結果、ユーザーが「AIが処理できる」と考えている主観的な認識と、実際にAIに委ねているタスクの複雑さや自律性のレベルを照らし合わせることが可能になった。

調査に組み込まれた成果物分類器（30以上のカテゴリで会話の主要な出力を分類するもの）によると、AIによるタスク処理が最も進んでいるのは、データベースクエリの作成（仕事関連の会話の82%）、ブログ記事や記事の作成（81%）、マーケティングコンテンツの作成（80%）といった分野だった。一方で、レシピの生成やクリエイティブライティング、ゲームなどは個人利用に偏っていた。この結果は、AIが現在最も処理できているのは、文書やクエリ結果などの「具体的な成果物を伴う個別のタスク」であり、専門職の日常業務の多くを占める「継続的で判断を要する調整業務」にはまだ及んでいないことを示している。

■ヘビーユーザーの楽観論と、調査からこぼれ落ちる「非ユーザー」の危機

調査における興味深い発見の一つは、Claudeの利用頻度とキャリアに対する意識の相関関係だ。タスクを共同で進めるのではなく、完全にAIに委ねる「自動化モード」でClaudeを高度に利用しているヘビーユーザーほど、AIのタスクカバー率を高く見積もり、かつ自身のキャリアの見通しに対して極めて楽観的であった。彼らの多くは、AIの普及によって自分のスキルの価値が下がるのではなく、むしろ高まると信じている。

しかし、このデータには重大な限界が存在する。調査対象となった9,700人は、ランダムに招待されたとはいえ、すでに日常業務に最先端のAIツールを取り入れている「アクティブなClaudeユーザー」に限定されている。そのため、AIによる代替リスクが最も高い労働者が、この調査から構造的に排除されている可能性がある。

ダラス連邦準備銀行が2026年2月に発表した研究によると、AIの影響を受けやすい業界における雇用減少は、主に25歳未満の労働者に不釣り合いな形で現れている。これはレイオフ（一時解雇）によるものではなく、新卒者の採用率が激減しているためだ。また、ゴールドマン・サックスが2026年4月に発表した分析でも、AIによって月あたり約16,000件の純雇用が消失しており、その影響はエントリーレベルや事務職に集中している。こうした「AIに代替され、Claudeのアクティブセッションすら生成していない労働者」の実態は、今回の調査には反映されていない。

■キャリア初期の不安と、高価値業務における「人間とAIの協調」

それでも、今回の調査は外部データが示す「キャリア初期の労働者の不安」を捉えている。キャリア段階で分類可能な回答者のうち、キャリア初期の労働者は、AIが処理可能なタスクの割合を最も高く見積もり、AIによる代替への懸念も最も強かった。エントリーレベルの業務は、AIが最も得意とする「明確に定義された成果物を作るタスク」に集中しがちであるため、この結果は直感的にも整合している。

また、技術的な分析として、AIにどれだけの独立した判断を委ねたかを1〜5の段階で測定する「自律性分類器」のデータも示された。これによると、開発者向けツールの「Claude Code」セッションは、通常のチャットやCoworkよりも高い自律性スコアを記録した。さらに、高賃金の職業に関連するセッションほど、消費されたトークン（計算資源）が多く、ユーザーの関与も高かった。これは、AIが自律的に動くからといって人間が手を引くのではなく、業務の重要性が増すほど、人間がより深くAIと関与していることを示している。Anthropicはこのパターンについて、高価値な知識労働においてAIは「代替」ではなく「拡張」として機能していると分析している。

■注目ポイントQ&A

●AIは現在、具体的にどのような仕事のタスクを最も処理していますか？

データベースクエリの作成（仕事関連の会話の82%）、ブログ記事や記事の作成（81%）、マーケティングコンテンツの作成（80%）など、具体的な成果物を作る個別のタスクで高い処理率を示しています。

●若手労働者はベテラン労働者よりもAIによる雇用のリスクが高いのですか？

はい、調査と外部の労働市場研究の双方がその傾向を示しています。エントリーレベルの業務はAIが処理しやすい明確なタスクが多いため、若手ほど代替への不安が強く、実際に新卒採用の縮小などの影響が出ていると報告されています。

●今回のAnthropicの調査は、従来の意識調査と何が異なりますか？

単なる自己申告のアンケートにとどまらず、プライバシーを保護する「CLIO」システムを用いて、回答者の実際のClaude利用データ（タスクの複雑さや自律性のレベルなど）と回答を直接紐付けて分析した点が異なります。

元記事: Anthropic Survey of 9,700 Workers: Half Say AI Already Handles Most Job Tasks