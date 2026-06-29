TikTokが「スーパーアプリ」へ進化：ホテル予約や金融、音楽機能を追加も、ByteDanceの中国法リスクは継続か

TikTokが、従来の短尺動画プラットフォームから、日常生活のデジタルインフラである「スーパーアプリ」へと急速に変貌を遂げている。2026年6月現在、米国で約2億人のユーザーを抱える同アプリは、ホテル予約や音楽ストリーミング、さらには金融サービスへの参入を進めている。しかし、親会社であるByteDanceが中国の国家情報法の適用対象であることから、サービス拡大に伴う個人データ収集への懸念が専門家から指摘されている。

■TikTok Shop：米国で158億ドルの売上を記録し急成長

TikTokのスーパーアプリ化を牽引する最大の柱が、2023年9月に米国で正式ローンチされた「TikTok Shop」である。eMarketerのデータによると、同プラットフォームにおける米国の売上高は2024年に前年比407%増、2025年にはさらに108%増を記録し、158億2000万ドル（約2兆5628億円、1ドル＝162円換算）に達した。これは米国のソーシャルコマース市場全体の約18.2%を占めており、2027年までに24.1%に達すると予測されている。プラットフォームは安価な消費財から高級小売業へと拡大しており、大衆向け製品と並んでデザイナーハンドバッグも購入可能になっている。

TikTok Shopの成長を支えるのが、クリエイターがリアルタイムで商品を紹介し、視聴者がアプリを切り替えることなく購入できる「ライブショッピング」機能である。従来のオンライン小売のコンバージョン率が約2%から3%にとどまるのに対し、ライブコマースはこれを大幅に上回る。これは、発見と購入が同じ連続した体験の中で行われるためである。従来の製品ページではユーザーが複数のステップにわたって関心を維持する必要があるが、クリエイターが製品を持ちながらライブで質問に答える形式は、その摩擦の大部分を排除する。

一方で、米連邦取引委員会（FTC）は、TikTok Shopにおける開示義務を怠ったアフィリエイト関係への監視を強めている。FTCは、不適切な開示に対してクリエイター個人が自己の責任を問われる可能性があり、ブランド側も共同で処分対象になる可能性があることを明確にしている。購入者は、セラーの認証バッジを確認し、プラットフォーム独自の決済機能を利用し、新規セラーに対しては他のオンラインマーケットプレイスと同様の警戒感を持つべきである。

■TikTok GO：アプリ内で完結するホテル・旅行予約

2026年5月、TikTokは米国で18歳以上のユーザーを対象に、アプリ内でホテルやツアー、観光スポットを検索・予約できる新機能「TikTok GO」をローンチした。この機能には、Booking.com、Expedia、Viator、GetYourGuide、Tiqets、Trip.comの旅行大手6社がパートナーとして参画している。TikTok GO自体は決済処理を行わず、ユーザーの関心を捉える役割を果たす。ユーザーが旅行動画から予約をタップすると、バックグラウンドでパートナー企業の既存インフラを介して取引が処理される。

この構造には重要な意味がある。第一に、ユーザーに適用される購入者保護ポリシーは、TikTok独自のものではなく、Booking.comやExpediaなどの各パートナー企業のポリシーである。第二に、TikTokが担うのは販売に至る前の段階、すなわち「ユーザーが何を視聴し、どの目的地に関心を持ち、どのホテルページにどれだけ滞在したか」という行動データの収集である。旅行会社が在庫を提供する一方で、TikTokはユーザーの購買意欲に関するシグナルを独占することになる。

このパートナー関係は競争的でもある。Booking.comとExpediaは、TikTok GOが構築しているものと重複する独自の旅行検索製品を運営している。彼らはTikTokのオーディエンスへのリーチを必要とし、TikTokは彼らのホテル在庫を必要としている。現時点では双方が恩恵を受けているが、TikTokの構造的な目標は、ユーザーのインスピレーションの瞬間と購入の瞬間の間に位置することであり、これはまさに旅行会社自身が占めたいと考えている商業的ポジションである。

■Apple Musicとの連携：フィード上でフル再生が可能に

2026年3月、TikTokとApple Musicは「Play Full Song（フル楽曲を再生）」機能を導入した。これにより、Apple Musicのサブスクリプション登録者は、TikTokの「おすすめ（For You）」フィードで見つけた楽曲を、アプリを切り替えることなくフルで聴くことができるようになった。この連携にはAppleの「MusicKit」フレームワークが使用されており、再生回数はApple Musicの有料再生としてカウントされ、アーティストには通常通りロイヤリティが支払われる。また、ファンがリアルタイムで新曲を一緒に聴き、アーティストと交流できる「Listening Party」機能も同時に開始された。

TikTokは2023年に独自の音楽配信サービス「TikTok Music」を立ち上げたものの、普及せず2024年に終了している。今回のApple Musicとの連携は、自社サービスを再構築するのではなく、既存のインフラと提携する現実的な路線への転換を示している。なお、この機能は現在Apple Music限定であり、Spotifyユーザーは利用できない。

■スポーツ、ゲーム、ショートドラマでユーザーの時間を奪い合う

TikTokの拡大戦略は、ユーザーが他のアプリに費やす時間を奪うことを明確に狙っている。2026年6月初旬、TikTokは「FIFA ワールドカップ 2026」の専用ハブを開設した。ユーザーはスポーツニュースアプリやGoogleに移動することなく、試合結果や日程、順位表、関連動画などをアプリ内で確認できる。このハブは、メジャーリーグサッカー（MLS）やメジャーリーグベースボール（MLB）との既存の提携を反映したコンテンツインフラ「TikTok GamePlan」によって運営されている。また、大会コンテンツへの関与に応じて特典を獲得できる単独アプリ「TikTok Pro Events」もローンチされた。

さらに、メッセージ機能内でのカジュアルなマルチプレイヤーゲームの提供や、1話1分の連続ショートドラマを配信する単独アプリ「PineDrama」の立ち上げなど、エンターテインメント領域での競合（Netflixなど）に対抗する動きを強めている。これらの動きは、単なる動画発見ツールにとどまらず、あらゆるコンテンツ消費においてデフォルトで開かれるアプリになるという、TikTokの核心的な戦略目標を示している。

■金融分野への進出：ブラジルでのライセンス申請

最も影響が大きいとみられるのが、金融サービスへの進出である。2026年3月のロイターの報道によると、TikTokはブラジル中央銀行に対し、金融テクノロジー企業としての営業認可を申請した。申請しているのは、ユーザーが資金を保管・送金・決済できる「プリペイド口座」の提供と、直接融資や仲介を行う「信用供与プロバイダー」としての2つのライセンスである。

ブラジルはTikTokにとってのテスト市場であり、これらの機能はまだ米国ユーザーには提供されていない。しかし、このモデルは中国の「Alipay（アリペイ）」に類似しており、承認されれば、TikTokは単なるコマースの入り口ではなく、決済や融資を担う金融インフラとなる。これにより、他のSNSプラットフォームが保有していない「所得データ」や「信用行動」にアクセスできるようになる。

■中国のデータ法がもたらす構造的リスク

TikTokが機能を拡張する中で、米国の競合企業と決定的に異なるのが、北京に拠点を置く親会社ByteDanceの存在である。ByteDanceは、中国の「国家情報法（2017年）」の適用対象となっている。同法第7条は、すべての組織および市民に対し、「国家のインテリジェンス活動を支持、援助、および協力しなければならない」と定めている。この法律は、サーバーの所在地やデータの保管場所、プライバシーポリシーの内容に関わらず適用される。

2026年1月に合意された米国の再編計画により、TikTokの米国事業の過半数株式はOracleやSilver Lake、アブダビのMGXが率いる米国投資家グループに移行し、ByteDanceの保有比率は19.9%に低下した。しかし、ByteDanceはTikTokの「レコメンデーションアルゴリズム」の所有権を維持し、合弁会社にライセンス供与している。シンクタンク「アトランティック・カウンシル」のケントン・ティボー上級研究員は、ByteDanceが最も価値のある知的財産（アルゴリズム）の支配権を維持しているため、2026年1月の合意は「潜在的なリスクをほとんど変化させていない」と指摘する。

ユーザーにとってのリスクは、中国の諜報機関が直接動画を見ているということではなく、アルゴリズムを設計し、知的財産を保有する企業が、中国法に基づいて政府への協力を義務付けられているという「構造的な状況」にある。TikTokが収集するデータ（買い物、位置情報、旅行先、音楽の好み、そして将来的な金融データ）が組み合わさることで、極めて詳細な行動プロファイルが構築されることになる。かつてのTikTokユーザーは動画の好みを明かすだけだったが、2026年のユーザーは人生の決定そのものを明かしている。

■2026年1月の米国合意はリスクを解決したのか

この再編によってリスクが十分に軽減されたかどうかについて、安全保障の専門家や議員の間で意見が分かれている。TikTok USDS Joint VentureのCEOであるアダム・プレッサー氏は、「包括的なデータ保護、アルゴリズムのセキュリティ、コンテンツモデレーションを通じて、国家安全保障を保護するセーフガードの下で運営されている」と主張し、Oracleが米国ユーザーのデータ保管とセキュリティ監視を管理していると説明する。

しかし、批判派は納得していない。前述のケントン・ティボー氏は、アルゴリズムの知的財産をByteDanceが保持している以上、日常的なモデレーションが現地化されても、情報環境を形成する中核システムは中国法の適用下にあると指摘する。また、ジャック・ムーレナー下院議員（共和党）やエド・マーキー上院議員（民主党）は、合意内容の不透明さや、アルゴリズムが本当に中国の影響から排除されているのかについて懸念を示し、監視公聴会の開催を求めている。この合意は禁止措置を回避したものの、根本的な法的構造を解決したわけではない。

■アルゴリズムの仕組みとデータ蓄積の相乗効果

TikTokのスーパーアプリ戦略が強力である理由は、そのレコメンデーションシステム（アルゴリズム）の仕組みにある。FacebookやInstagramが「ソーシャルグラフ（人間関係）」を重視するのに対し、TikTokは「インタレストグラフ（興味・関心）」に基づいてコンテンツを表示する。システムは誰をフォローしているかではなく、何をどれだけ長く視聴したか、保存や共有をしたか、どれだけ早くスクロールしたかを重視する。

視聴時間や完了率がアルゴリズムの評価重みの約40%から50%を占め、保存や共有は「いいね」よりも重く評価される。システムは、動画を少数のテスト視聴者に表示し、そのエンゲージメントに応じて拡散規模を決定する。動画が視聴者の関心を約70%維持できれば、より広いオーディエンスに配信される。

新機能が追加されるたびに、このシステムが学習するデータは増えていく。TikTok Shopでの購買行動からは価格感応度や好みのカテゴリが、TikTok GOからは旅行の志向が、Apple Musicからは音楽の好みが、そして金融サービスからは所得や支出行動が蓄積される。システムは、ユーザーのデジタルライフのあらゆる領域に浸透し、データモデルを完成させていく。なお、2026年初頭の時点で、米国のアルゴリズムはOracleとの合意を受けて米国ユーザーデータでの再学習が進められており、配信パターンは2026年中頃まで流動的な状態にある。

■ユーザーは各機能を利用すべきか

各機能の利用にあたっては、以下の点に留意する必要がある。TikTok Shopでの購入は一般的に安全とされるが、アプリ外での決済は避け、セラーの評価を確認すること。FTCの監視強化もあり、クリエイターの推奨が広告（アフィリエイト）である可能性を考慮すべきである。ローカルマップは便利だが、位置情報サービスを有効にすると正確なGPSデータが送信されるため、デバイスの設定で制限することが推奨される。

TikTok GOの提携先は信頼できる企業だが、予約前に直接公式サイトと価格を比較することが推奨される。Apple Music連携やゲーム、ショートドラマ機能は比較的リスクが低い。一方で、金融サービスは米国では未提供だが、導入された場合は特に注意が必要である。所得や決済データを中国法の適用を受けるプラットフォームに紐付けることは、プライバシー露出を大幅に高めることになる。

最終的にユーザーが判断すべきは、個々の機能の便利さではなく、「中国の法的管轄下にある単一のプラットフォームに、自身の購買、旅行、音楽、支出に関する膨大なデータを委ねることに同意できるか」という点である。これは、利便性のために安易にタップを繰り返すのではなく、慎重に判断すべき計算である。

■注目ポイントQ&A

●TikTokは本当にスーパーアプリになっているのですか？

はい、実質的にその領域に達しています。2026年6月現在、TikTokはアプリ内でショッピング（TikTok Shop）、ホテルや旅行の予約（TikTok GO）、音楽ストリーミング（Apple Music連携）、ゲーム、ショートドラマ、スポーツの試合結果表示などの機能を提供しており、ユーザーはアプリを離れることなくこれらを利用できます。さらに、ブラジルでは決済や融資を行うための金融ライセンスを申請しています。

●2026年1月の米国での合意後、中国政府はTikTokのユーザーデータにアクセスできますか？

2026年1月の再編により、米国事業の過半数株式は米国の投資家グループに移行し、データはOracleが管理しています。しかし、親会社であるByteDanceは北京に拠点を置き、中国の国家情報法（2017年）の適用対象です。同法第7条は政府への協力を義務付けており、アルゴリズムの知的財産もByteDanceが保持しているため、構造的なリスクは解消されていないと専門家は指摘しています。なお、現時点でデータが中国政府に渡ったという確定的な証拠は公表されていません。

●TikTok GOとはどのような機能ですか？安全に予約できますか？

TikTok GOは、2026年5月に米国で開始された旅行予約機能です。Booking.comやExpediaなどの大手旅行会社と提携しており、実際の予約処理はこれらの提携先で行われるため、信頼性は高いと言えます。ただし、TikTokはユーザーがどの旅行動画を見て、どのホテルに関心を持ったかという行動データを収集します。

元記事: TikTok Super App Adds Hotels, Finance, and Sports: ByteDance’s China Law Problem Persists