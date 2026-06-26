後場の日経平均は3210円安でスタート、太陽誘電やアドバンテストが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;69155.64;-3210.70TOPIX;3951.96;-64.51



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比3210.70円安の69155.64円と、前引け（69602.72円）から下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は69190円-69770円のレンジで下落。ドル・円は1ドル＝161.70-80円と午前9時頃から10銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が下落して始まった後に下げ幅を広げ2.1％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し2.0％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べ売りが先行して始まった。ダウ平均先物など米株先物が時間外取引で軟調で、東京市場の株価の重しとなっているようだ。一方、前場の日経平均が目先下げ過ぎとの見方から、押し目買いを入れる動きも見られる。

セクターでは、情報・通信業、電気機器、非鉄金属が下落率上位となっている一方、建設業、石油石炭製品、倉庫運輸関連が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、太陽誘電＜6976＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、古河電工＜5801＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、三井金属＜5706＞、ディスコ＜6146＞、ソシオネクスト＜6526＞が下落。一方、サンリオ＜8136＞、JT＜2914＞、三井物＜8031＞、ルネサス＜6723＞、トヨタ＜7203＞、NTT＜9432＞、三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、みずほ＜8411＞が上昇している。《CS》